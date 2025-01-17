Неймар рассказал о зависти Мбаппе

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о поведении форварда Килиана Мбаппе после прихода Лионеля Месси в «ПСЖ».
«С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его «Золотой мальчик» [Golden Boy].
Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.
У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси он [Мбаппе] стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении», – рассказал Неймар.
- Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года.
- Аргентинский форвард и Неймар покинули парижский клуб летом 2023-го.