Неймар рассказал о зависти Мбаппе

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о поведении форварда Килиана Мбаппе после прихода Лионеля Месси в «ПСЖ».

«С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его «Золотой мальчик» [Golden Boy].

Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.

У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси он [Мбаппе] стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении», – рассказал Неймар.