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    Неймар рассказал о зависти Мбаппе

    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар высказался о поведении форварда Килиана Мбаппе после прихода Лионеля Месси в «ПСЖ».

    «С Мбаппе у нас своя история, у нас была небольшая ссора, но он сыграл для нас важную роль, когда пришел. Я называл его «Золотой мальчик» [Golden Boy].

    Я играл с ним, говорил, что он будет одним из лучших. Я всегда помогал ему, разговаривал с ним, он приходил ко мне домой, мы вместе ужинали.

    У нас были хорошие годы партнерства, но после прихода Месси он [Мбаппе] стал немного завидовать. А потом было несколько конфликтов, перемены в поведении», – рассказал Неймар.

    • Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года.
    • Аргентинский форвард и Неймар покинули парижский клуб летом 2023-го.

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    Источник: Marca

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    17.01.2025 12:27
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    Комментарии (4)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737106131
    Мбаппе никого не насиловал в Стокгольме
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    DOCTOR PENALTY
    1737108127
    Пришёл гном и всё разрушил. (( ""
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