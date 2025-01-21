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    Сборная Пакистана не будет играть с Россией в 2025 году

    Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал исключил товарищеский матч со сборной России в этом году.

    Стал известен календарный план РФС на 2025-й год для российской сборной – в нем прописан гостевой матч с соперником из Азии в марте.

    – Существует ли возможность проведения матча с Россией в 2025 году?

    – Нет. Такой возможности нет.

    • В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
    • Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2025 21:21
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    Комментарии (2)
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    ...короче
    1737484021
    ...ещё перед этими кудесниками кожаной сферы не присмыкались!?(...
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1737484171
    Эх)
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