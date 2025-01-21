Сборная Пакистана не будет играть с Россией в 2025 году

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал исключил товарищеский матч со сборной России в этом году.
Стал известен календарный план РФС на 2025-й год для российской сборной – в нем прописан гостевой матч с соперником из Азии в марте.
– Существует ли возможность проведения матча с Россией в 2025 году?
– Нет. Такой возможности нет.
- В ноябре россияне разгромили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
- Всего в 2024 году сборная провела 5 матчей, выиграв их суммарно со счетом 26:0.
- Команду отстранили от международных турниров в феврале 2022-го.