Сборная Пакистана не будет играть с Россией в 2025 году

Менеджер по связям с общественностью Федерации футбола Пакистана Мухаммад Яшал исключил товарищеский матч со сборной России в этом году.

Стал известен календарный план РФС на 2025-й год для российской сборной – в нем прописан гостевой матч с соперником из Азии в марте.

– Существует ли возможность проведения матча с Россией в 2025 году?

– Нет. Такой возможности нет.