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    • ⚡ Лига чемпионов. «Барселона» выгрызла победу над «Бенфикой» – 5:4!

    ⚡ Лига чемпионов. «Барселона» выгрызла победу над «Бенфикой» – 5:4!

    «Бенфика» и «Барселона» выдали сверхрезультативный матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Португальцы дважды вели в два гола, но в итоге не удержали даже ничью.

    «Барса» проиграла первый тайм 1:3, а после перерыва разгромила соперника 4:1. Итоговый счет – 5:4 в пользу каталонцев.

    Лига чемпионов. 7-й тур

    Бенфика – Барселона – 4:5 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Павлидис, 2; 1:1 – Левандовски (с пенальти), 13; 2:1 – Павлидис, 23; 3:1 – Павлидис, 30; 3:2 – Рафинья, 64; 4:2 – Араухо (в свои ворота), 68; 4:3 – Левандовски (с пенальти), 78; 4:4 – Гарсия, 86; 4:5 – Рафинья, 96.

    Удаление: Кабрал, 98 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:59
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    Комментарии (8)
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    Айболид
    1737497001
    Знал ведь )))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737497028
    Фактор Флика
    Ответить
    sanches85
    1737497461
    Красавчики! До последней секунды играли и закономерно победа.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1737518883
    Грызуны)
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    Artemka444
    1737527259
    Судейка помог огонь маккели
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    Александр-Каратеев-yandex
    1737529686
    В СМИ была информация, что кто то на Барсу поставил 2 млн. р., представляю его нервяк по ходу матча.
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    Чермындыр
    1737530068
    Барса не может, судейка поможет
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    zigbert
    1737540909
    С победой Барса. Прямо таки хоккейный счёт.
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