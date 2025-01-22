⚡ Лига чемпионов. «Барселона» выгрызла победу над «Бенфикой» – 5:4!

«Бенфика» и «Барселона» выдали сверхрезультативный матч в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Португальцы дважды вели в два гола, но в итоге не удержали даже ничью.

«Барса» проиграла первый тайм 1:3, а после перерыва разгромила соперника 4:1. Итоговый счет – 5:4 в пользу каталонцев.

Лига чемпионов. 7-й тур

Бенфика – Барселона – 4:5 (3:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Павлидис, 2; 1:1 – Левандовски (с пенальти), 13; 2:1 – Павлидис, 23; 3:1 – Павлидис, 30; 3:2 – Рафинья, 64; 4:2 – Араухо (в свои ворота), 68; 4:3 – Левандовски (с пенальти), 78; 4:4 – Гарсия, 86; 4:5 – Рафинья, 96.

Удаление: Кабрал, 98 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов