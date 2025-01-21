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    • Орлов указал на недостаток дорогостоящего новичка «Зенита»

    Орлов указал на недостаток дорогостоящего новичка «Зенита»

    Геннадий Орлов охарактеризовал нового вингера «Зенита» Луиса Энрике.

    «Клуб официально объявил о подписании Луиса Энрике. Глобальные выводы по нему делать рано.

    Я видел нарезки игр с его участием. В принципе определенное впечатление он производит. Мощный парень, 24 года, уже провел шесть игр за сборную Бразилии. Хорошо проявил себя в «Ботафого».

    Единственное – на его счету всего 30 забитых голов. Маловато... Но посмотрим. «Зенит» искал исполнителя, который бы сразу влился в основной состав и начал давать результат.

    Выбор в итоге пал на Энрике. Перспективы, чтобы стать игроком старта, у этого парня просматриваются. А как будет на самом деле... Скоро узнаем», – сказал Орлов.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2025 19:50
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    Комментарии (3)
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    val69
    1737482082
    Хлебнëте вы ещë с ним.....
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    Кривая да нелёгкая
    1737483268
    Верим в победу и очередное чемпионство
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