Орлов указал на недостаток дорогостоящего новичка «Зенита»

Геннадий Орлов охарактеризовал нового вингера «Зенита» Луиса Энрике.

«Клуб официально объявил о подписании Луиса Энрике. Глобальные выводы по нему делать рано.

Я видел нарезки игр с его участием. В принципе определенное впечатление он производит. Мощный парень, 24 года, уже провел шесть игр за сборную Бразилии. Хорошо проявил себя в «Ботафого».

Единственное – на его счету всего 30 забитых голов. Маловато... Но посмотрим. «Зенит» искал исполнителя, который бы сразу влился в основной состав и начал давать результат.

Выбор в итоге пал на Энрике. Перспективы, чтобы стать игроком старта, у этого парня просматриваются. А как будет на самом деле... Скоро узнаем», – сказал Орлов.