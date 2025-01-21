Орлов указал на недостаток дорогостоящего новичка «Зенита»

Геннадий Орлов охарактеризовал нового вингера «Зенита» Луиса Энрике.
«Клуб официально объявил о подписании Луиса Энрике. Глобальные выводы по нему делать рано.
Я видел нарезки игр с его участием. В принципе определенное впечатление он производит. Мощный парень, 24 года, уже провел шесть игр за сборную Бразилии. Хорошо проявил себя в «Ботафого».
Единственное – на его счету всего 30 забитых голов. Маловато... Но посмотрим. «Зенит» искал исполнителя, который бы сразу влился в основной состав и начал давать результат.
Выбор в итоге пал на Энрике. Перспективы, чтобы стать игроком старта, у этого парня просматриваются. А как будет на самом деле... Скоро узнаем», – сказал Орлов.
- Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.