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    Орлов прошелся по «Спартаку» из-за Промеса

    Геннадий Орлов возмущен разговорами о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

    «Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь?

    Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?» – сказал Орлов.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
    • Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
    • Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
    • Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
    • На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2025 20:44
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    Комментарии (37)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1737484780
    Согласен с ГСО, долой нарко из русского футбола !
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    andr45
    1737485231
    «Zenitе» и мораль - понятия несовместимые. Так что не стоит мораль поминать всуе. И не Орлову и/или Медведеву трепаться на эту тему)
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    VVM1964
    1737485492
    В ОАЭ играет и никто не парится ! Надо обязательно вернуть - пусть с долгами по налогам рассчитается и играет с чистой совестью !!! )))...
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    NewLife
    1737486155
    Евангелие от Иоанна, Глава 8 говорят Ему: Учитель, эта женщина застигнута на месте прелюбодеяния. А в Законе Моисей заповедал нам таких побивать камнями. Итак, что Ты скажешь? Это они говорили, искушая Его, чтобы иметь обвинение против Него. Иисус же, низко наклонившись, пальцем писал на земле. А когда они упорно продолжали спрашивать Его, Он поднял голову и сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И снова наклонившись, писал на земле. Они же, услышав, стали уходить один за другим, начиная со старших, и остался один Иисус и женщина посредине, Иисус, подняв голову, говорит ей: женщина, где они? Никто тебя не осудил? Она же сказала: никто, Господи. Сказал Иисус: и Я тебя не осуждаю. Иди, отныне больше не греши.
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    Странник 09
    1737492325
    Дорогой ты наш Орлов а что не говоришь, что во главе нашего государства тоже преступник. Куда ваша мораль подевалась, язык в попу засунул
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1737495057
    Тогда, какие слушания назначены на конец Января?.
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    WE ARE FOR PETER
    1737519584
    Расформировать Спартак давно пора
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    Борис34684
    1737520390
    Орлов бы лучше начал следить за своим клубом с бандитскими деньгами кооператива "Озеро",которые и российский футбол захватили.
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    subbotaspartak
    1737523607
    «Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! ... Весь околоспартаковский сброд, включая орлова, только и рассусоливает эту тему
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    АлексМак
    1737541491
    преступник должен сидеть в тюрьме
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