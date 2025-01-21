Орлов прошелся по «Спартаку» из-за Промеса

Геннадий Орлов возмущен разговорами о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь?

Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?» – сказал Орлов.