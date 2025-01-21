Семак назвал сильные качества Луиса Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о перспективах новичка команды Луиса Энрике, купленного у «Ботафого».

– Накануне Луис Энрике присоединился к «Зениту», его представили команде. Скажите, пожалуйста, в нескольких словах, чем этот игрок сможет вам помочь?

– Мы давно следили и смотрели за его выступлением, когда он еще играл в «Бетисе», хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провел очень хорошо.

Луис Энрике – игрок достаточно быстрый, хорошо оснащен технически, умеет обыгрывать. И я думаю, сейчас самое главное для нас – постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался.

Игрок достаточно молод, смена чемпионата – естественно, это всегда определенные сложности для любого футболиста, тем более молодого. Поэтому для нас сейчас важно, чтобы он влился в команду, в коллектив, понял те требования, которые у нас есть, и набрал физическую форму.

А дальше посмотрим: если он будет готов, то, конечно, по качествам это тот игрок, который сможет помочь команде.