Семак назвал сильные качества Луиса Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о перспективах новичка команды Луиса Энрике, купленного у «Ботафого».
– Накануне Луис Энрике присоединился к «Зениту», его представили команде. Скажите, пожалуйста, в нескольких словах, чем этот игрок сможет вам помочь?
– Мы давно следили и смотрели за его выступлением, когда он еще играл в «Бетисе», хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провел очень хорошо.
Луис Энрике – игрок достаточно быстрый, хорошо оснащен технически, умеет обыгрывать. И я думаю, сейчас самое главное для нас – постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался.
Игрок достаточно молод, смена чемпионата – естественно, это всегда определенные сложности для любого футболиста, тем более молодого. Поэтому для нас сейчас важно, чтобы он влился в команду, в коллектив, понял те требования, которые у нас есть, и набрал физическую форму.
А дальше посмотрим: если он будет готов, то, конечно, по качествам это тот игрок, который сможет помочь команде.
- Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
- «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
- «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.