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    Семак назвал сильные качества Луиса Энрике

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о перспективах новичка команды Луиса Энрике, купленного у «Ботафого».

    – Накануне Луис Энрике присоединился к «Зениту», его представили команде. Скажите, пожалуйста, в нескольких словах, чем этот игрок сможет вам помочь?

    – Мы давно следили и смотрели за его выступлением, когда он еще играл в «Бетисе», хотя не совсем получилась у него, конечно, игра в испанском чемпионате. Но последний сезон он провел очень хорошо.

    Луис Энрике – игрок достаточно быстрый, хорошо оснащен технически, умеет обыгрывать. И я думаю, сейчас самое главное для нас – постараться сделать так, чтобы он быстрее адаптировался.

    Игрок достаточно молод, смена чемпионата – естественно, это всегда определенные сложности для любого футболиста, тем более молодого. Поэтому для нас сейчас важно, чтобы он влился в команду, в коллектив, понял те требования, которые у нас есть, и набрал физическую форму.

    А дальше посмотрим: если он будет готов, то, конечно, по качествам это тот игрок, который сможет помочь команде.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    21.01.2025 21:57
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    Комментарии (1)
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    Semenycch
    1737488559
    Этот парень кроме отличного дриблинга, он лучший дриблер чемпионата Бразилии, хорошего удара слева, приличной скорости бега и скорости реакции, он еще не боится силовой борьбы, важное качество футболиста для нашего чемпионата.
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