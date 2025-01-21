Мостовой обратился к «Спартаку» на фоне дорогостоящего трансфера «Зенита»

Александр Мостовой ждет ответ «Спартака» на переход Луиса Энрике в «Зенит».

«Зенит» покупает новых игроков, потому что понимает, что команде нужна свежая кровь для борьбы за еще одно чемпионство. Это нормальное явление.

Перетряхнуть состав, точечно усилиться – нормальная практика.

«Спартаку» нужно не отставать от «Зенита» и активнее работать на трансферном рынке, иначе можно упустить чемпионство», – сказал Мостовой.