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    • Мостовой обратился к «Спартаку» на фоне дорогостоящего трансфера «Зенита»

    Мостовой обратился к «Спартаку» на фоне дорогостоящего трансфера «Зенита»

    Александр Мостовой ждет ответ «Спартака» на переход Луиса Энрике в «Зенит».

    «Зенит» покупает новых игроков, потому что понимает, что команде нужна свежая кровь для борьбы за еще одно чемпионство. Это нормальное явление.

    Перетряхнуть состав, точечно усилиться – нормальная практика.

    «Спартаку» нужно не отставать от «Зенита» и активнее работать на трансферном рынке, иначе можно упустить чемпионство», – сказал Мостовой.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.
    • «Ботафого» покупал Энрике у «Бетиса» год назад за 16 миллионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    21.01.2025 22:22
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1737488297
    Царь правильно мыслит, надо усиливаться. Тем более, у нас много балласта в каждой линии.""
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    VVM1964
    1737496047
    Сказал очевидные вещи, но вот готов ли Спартак к таким тратам ?...
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    Diminio
    1737496820
    Без еврокубков покупать игроков за такие деньги верх идиотизма, тем более игрок в Европе не закрепился. Видели на что способен Бзен с таким составом в Еврокубках. Богданыч вата он не тренер. Для чемпа сойдёт, без него игроки все делают а как европа так он в сортире сидит
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    Борис34684
    1737519637
    Варясь в своём котле, для чего делать такие траты на гастарбайтеров, кому и чего хотим доказать. Не лучше ли развивать свою молодежь, направив эти средства в спорт школы.
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    Литейный 4 (returned)
    1737530178
    Зенит покупает обычно 1 топового условно за 30, а спартак десятерых по трёшке за каждого. Гыгыгы
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