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    Хацкевич: «Давно следили за Самбрано»

    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку новичку своей команды защитнику Карлосу Самбрано. Напомним, футболист имеет опыт выступления в составе казанского «Рубина».

    «Давно смотрели за ним. Как я знаю, его хотели пригласить в «Динамо» и три года назад, но что-то не получилось. Сейчас вышло, и хорошо.

    Беспокоит один момент – он давно не играл и не тренировался. Посмотрим, в каком он состоянии.

    Его сильные качества? У него тяжелый характер, но на самом деле он боец – бьется в каждой игре. У него очень хороший первый пас, достаточно грамотно действует позиционно. Это ему позволяет футбольный опыт», – рассказал Хацкевич в эфире телеканала «Футбол 1».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 07:32
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