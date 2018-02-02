Хацкевич: «Давно следили за Самбрано»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич дал оценку новичку своей команды защитнику Карлосу Самбрано. Напомним, футболист имеет опыт выступления в составе казанского «Рубина».

«Давно смотрели за ним. Как я знаю, его хотели пригласить в «Динамо» и три года назад, но что-то не получилось. Сейчас вышло, и хорошо.

Беспокоит один момент – он давно не играл и не тренировался. Посмотрим, в каком он состоянии.

Его сильные качества? У него тяжелый характер, но на самом деле он боец – бьется в каждой игре. У него очень хороший первый пас, достаточно грамотно действует позиционно. Это ему позволяет футбольный опыт», – рассказал Хацкевич в эфире телеканала «Футбол 1».