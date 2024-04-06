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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Беларусь
19 октября 1973 (53)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Оскорблявший Россию Хацкевич избит в Польше
2024.04.03 21:46
6
Хацкевич вслед за оскорблениями России обматерил российских журналистов
2024.01.20 23:24
7
Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»
2024.01.16 21:33
20
«Эта лодка давно затонула»: Хацкевич исключил свое возвращение в «Ротор»
2021.11.18 19:53
2
Хацкевич: «После того, с чем я столкнулся в «Роторе», не знаю, рассмотрю ли предложение из России»
2021.10.29 17:53
4
Хацкевич: «Игра сборной Украины интереснее примитивного футбола россиян»
2021.07.02 01:50
50
Хацкевич – о работе в «Роторе»: «Моя ошибка – вовремя не выбросил из лодки людей, которые гребли в другую сторону. В итоги они меня выкинули»
2021.05.19 09:45
3
Хацкевич: «Разговоров об увольнении из «Ротора» не было. Первый раз слышу»
2021.03.19 12:34
Фото
«Ротор» уволил Хацкевича
2021.03.19 10:59
8
«Матом можно? Это беспредел!» Тренер «Ротора» – о судействе в матче с «Ростовом»
2021.03.17 23:51
19
Хацкевич: «Киевскому «Динамо» предлагали Влашича за 13 миллионов. Суркис не мог заплатить»
2021.02.24 13:33
2
Хацкевич подтвердил переход в «Ротор» игроков «Астаны» Шомко и Маевского
2021.01.11 20:16
«Нас просто поимели!» Хацкевич – о техническом поражении «Ротора» в матче с «Краснодаром»
2020.12.24 18:19
10
ЦСКА не собирается прерывать аренду Гогуа. Защитник доиграет сезон в «Роторе»
2020.12.24 16:58
1
Фото
Семак, Федотов, Мусаев, Черевченко, Хацкевич – претенденты на звание лучшего тренера декабря в РПЛ
2020.12.23 10:42
5
Полузащитник «Астаны» Маевский может перейти в «Ротор»
2020.12.04 16:40
1
Хацкевич: «Влашич – лучший легионер РПЛ на сегодня»
2020.11.16 10:17
1
Хацкевич: «Джано сказал мне, что, скорее всего, будет заканчивать с футболом»
2020.11.16 09:41
4
Хацкевич – о матче с ЦСКА: «Разменяем на Влашича одного нашего игрока, сыграем в такой «олдскул»
2020.10.29 12:20
6
Хацкевич: «Волгоград ждал эту победу 16 лет»
2020.10.24 21:46
11
Гендиректор «Ротора»: «У нас полное доверие к Хацкевичу»
2020.10.19 11:14
2
Хацкевич не исключил уход с поста главного тренера «Ротора»
2020.10.19 08:43
3
Хацкевич – после поражения от «Рубина»: «Тренироваться в 12 человек на пол поля... Чудес не бывает»
2020.09.28 09:31
5
Хацкевич – о матче с «Ростовом»: «Наша позиция – играть. У нас есть 14-15 здоровых футболистов»
2020.09.17 12:12
1
Хацкевич – о признании ошибочным пенальти в матче «Ротор» – «Спартак»: «Я оказался прав. Соболеву за падение надо давать «Оскара»
2020.09.03 22:20
9
Видео
Тренер «Ротора» Хацкевич – о пенальти в пользу «Спартака»: «Соболев так нырял, что ему надо дать «Оскар» за артистизм»
2020.08.26 21:21
45
Хацкевич: «Джано приехал в «Ротор» в разобранном состоянии, но пообещал к матчу со «Спартаком» привести себя в порядок»
2020.08.20 00:07
4
Тренер «Ротора» Хацкевич: «Действия белорусского ОМОНа – полный беспредел. Белорусы терпели 26 лет, но всякому терпению приходит конец»
2020.08.16 14:12
10
Бывший тренер киевского «Динамо» Хацкевич возглавил «Ротор»
2019.12.20 12:11
5
1
2
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