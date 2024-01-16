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    • Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»

    Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»

    Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич негативно отозвался о работе в волгоградском клубе.

    – Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?

    – Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы познакомились. Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.

    – А футбольный промах?

    – Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию.

    • Хацкевич тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го года.
    • Под его руководством команда провела 23 матча в РПЛ – 4 победы, 6 ничьих и 13 поражений.
    • Тренер заработал в волгоградском клубе около 17 млн рублей.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии (7)
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    vladik12
    1705431882
    Сейчас Сашка возглавил аутсайдера польской второй лиги "Заглембе" (Сосновец). Ему только в таком городе и тренировать, епт.
    Ответить
    Айболид
    1705431933
    Ну чё , ещё один моральный урод .
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    bratskij
    1705432535
    Тварь беляшья.
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    GermanVo
    1705432589
    Балы себе ублюдок набивает, чтоб из очка, которое он тренирует, пригласили в команду получше. Чем хуже о России там скажешь, тем лучше условия предложат.
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    Pavel-Osipov-google
    1705432981
    Дурик, так и закончит в болоте, чмоня
    Ответить
    Ловкий Бубен
    1705433009
    придурок, одно слово, по другому не назовёшь
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    TIMOTHY
    1705434093
    Вот урод
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