Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич негативно отозвался о работе в волгоградском клубе.

– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?

– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы познакомились. Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.

– А футбольный промах?

– Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию.