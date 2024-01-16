Хацкевич – о главном промахе в футболе: «Поездка в сраный Волгоград, в сраную Россию»

Бывший главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич негативно отозвался о работе в волгоградском клубе.
– Можете назвать свой самый эпичный промах в карьере?
– Мы с женой больше 30 лет. Ошибка в жизни – это когда мы познакомились. Это юмор. Она нормально воспринимает, этим я ее не удивлю.
– А футбольный промах?
– Я признаю, что это поездка в этот сраный Волгоград, в сраную эту Россию.
- Хацкевич тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го года.
- Под его руководством команда провела 23 матча в РПЛ – 4 победы, 6 ничьих и 13 поражений.
- Тренер заработал в волгоградском клубе около 17 млн рублей.