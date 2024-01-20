Хацкевич вслед за оскорблениями России обматерил российских журналистов

Бывший тренер «Ротора» Александр Хацкевич отказался разговаривать с журналистами из Волгограда.

Ранее белорус оскорбительно высказался о Волгограде и России.

– Александр Николаевич, как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу «сраного Волгограда» и «сраной России»? Что вы вкладывали в эти понятия?

– Мне нечего здесь комментировать.

Журналисты из Волгограда позвонили Хацкевичу еще раз, на что получили матерные ответы.

– Ребята, идите на ***! До свидания, *** в рот! – кричал Хацкевич.

– Вы сегодня отказываетесь от своих слов? – спросили репортеры.

– Вы меня вообще слышали? Какой «отказываюсь»?! Идите на ***!