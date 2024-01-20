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    • Хацкевич вслед за оскорблениями России обматерил российских журналистов

    Хацкевич вслед за оскорблениями России обматерил российских журналистов

    Бывший тренер «Ротора» Александр Хацкевич отказался разговаривать с журналистами из Волгограда.

    • Ранее белорус оскорбительно высказался о Волгограде и России.

    – Александр Николаевич, как вы прокомментируете свое недавнее заявление по поводу «сраного Волгограда» и «сраной России»? Что вы вкладывали в эти понятия?

    – Мне нечего здесь комментировать.

    Журналисты из Волгограда позвонили Хацкевичу еще раз, на что получили матерные ответы.

    – Ребята, идите на ***! До свидания, *** в рот! – кричал Хацкевич.

    – Вы сегодня отказываетесь от своих слов? – спросили репортеры.

    – Вы меня вообще слышали? Какой «отказываюсь»?! Идите на ***!

    • Хацкевич тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го года.
    • Несколько дней назад белорус возглавил польский «Заглембе» – аутсайдера 2-го по силе дивизиона из города Сосновец.

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    Источник: ИА «Высота 102»

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    20.01.2024 23:24
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1705784493
    Вы сегодня отказываетесь от своих слов? – спросили репортеры. – Вы меня вообще слышали? Какой «отказываюсь»?! Идите на ***! ----- Ну тут понятно.Он не отказывается.
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