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    • Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»

    Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»

    Александр Хацкевич официально ушел с поста главного тренера «Заглембе».

    Его сменил Марек Сагановски, с которым был подписан контракт по схеме «1,5+1».

    Сообщается, что Хацкевич и его помощники отказались добровольно расторгать соглашения с польским клубом. Они получат от «Заглембе» компенсацию в виде зарплаты, положенной до истечения срока договора.

    • Белорус в январе оскорбительно высказывался о России.
    • Хацкевич тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го года.
    • Он заработал в волгоградском клубе около 17 млн рублей.

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    Источник: сайт «Заглембе»

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    06.04.2024 12:36
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1712397620
    И куда теперь пижон!?
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    MaxRnD
    1712399230
    Однако эффект бумеранга ещё никто не отменял ....
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