Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»

Александр Хацкевич официально ушел с поста главного тренера «Заглембе».

Его сменил Марек Сагановски, с которым был подписан контракт по схеме «1,5+1».

Сообщается, что Хацкевич и его помощники отказались добровольно расторгать соглашения с польским клубом. Они получат от «Заглембе» компенсацию в виде зарплаты, положенной до истечения срока договора.