Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»

Александр Хацкевич официально ушел с поста главного тренера «Заглембе».
Его сменил Марек Сагановски, с которым был подписан контракт по схеме «1,5+1».
Сообщается, что Хацкевич и его помощники отказались добровольно расторгать соглашения с польским клубом. Они получат от «Заглембе» компенсацию в виде зарплаты, положенной до истечения срока договора.
- Белорус в январе оскорбительно высказывался о России.
- Хацкевич тренировал «Ротор» с декабря 2019-го по март 2021-го года.
- Он заработал в волгоградском клубе около 17 млн рублей.