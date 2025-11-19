Введите ваш ник на сайте
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы

Сегодня, 21:09
4

«Барселона» несколько лет назад пошла на хитрость, чтобы сэкономить деньги. Ситуация связана с нападающим Робертом Левандовским.

Согласно трансферному соглашению с «Баварией», заключенному летом 2022 года, каталонцы должны были выплатить мюнхенцам бонусы, если Роберт за сезон-2022/23 забьет больше 25 голов.

Чтобы не отправлять в Мюнхен дополнительные 2,5 миллиона евро, «Барселона» поступила так. После досрочного оформления чемпионства руководство клуба попросило Левандовского больше не забивать в оставшихся матчах. В итоге поляк действительно не забил голов в последних играх, остановившись на отметке в 23 мяча за сезон Примеры.

  • За 3 с лишним года в «Барселоне» Левандовски провел 159 матчей, забил 108 голов, сделал 20 ассистов.
  • Летом Роберт станет свободным агентом.
  • Агенты 37-летнего игрока прорабатывают варианты продолжения карьеры.

Холанд повторил рекорд Левандовского 1
«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому 4
Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру
Источник: Sport.es
Испания. Примера Польша. Экстракласа Барселона Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юрбан-Зенит
1763576566
А ловко ты это придумал
Ответить
iscariot
1763576840
БЧК и Лапорта готовы на все, что бы лишний миллиончик отжулить. В следующий раз попросят штаны снять и на четвереньки стать)
Ответить
папандопала
1763577370
мы всё ещё помним, как эти бАмжи пытались стрясти с зенита 0,5 ляма. в итоге суд - и получили по рылам, прям как в тарасятнике. очень стыдно за котолонских!
Ответить
insider_retro
1763579333
Прагматичность на грани плутовства... Это если аккуратно...
Ответить
Бубнов: «Украина и Грузия порвут сборную России в Москве»
21:59
1
ВидеоБелый дом двумя словами описал встречу Трампа и Роналду
21:45
«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы
21:09
4
В МИД РФ прокомментировали украинский баннер с пылающим Кремлем
20:52
18
Комментарий Путина по судейству в РПЛ
20:24
34
Роналдиньо, Кака сыграют против сборной России
20:15
4
Самая сексуальная спортивная ведущая России дала руководству «Динамо» совет, кого назначить главным тренером
19:59
8
Раскрыт главный трансферный ориентир «Спартака»
19:17
7
Россия опустилась в рейтинге ФИФА
18:51
3
Бубнов сравнил Батракова с игроками «Реала» и «Баварии»
18:29
3
Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире
21:33
Защитник «Реала» получил травму в сборной
18:25
Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины
Вчера, 19:47
7
«Барселона» объявила о возвращении на «Камп Ноу»
17 ноября
Гвардиола ответил на предложение стать президентом «Барселоны»
17 ноября
1
В «Реале» произойдет громкая отставка
14 ноября
Агент Захаряна высказался об интересе «ПСЖ» к игроку
14 ноября
Мбаппе оценил шансы забить 1000 голов и догнать Роналду
14 ноября
Месси пообещали статую на обновленном стадионе «Барселоны»
13 ноября
1
«Реал» выбрал между двумя французскими защитниками
13 ноября
Фото«Реал» впервые за 70 лет переименовал домашний стадион
12 ноября
5
«Барселона» выбрала нового форварда на замену Левандовскому
12 ноября
4
Стало известно, когда Левандовски может завершить карьеру
11 ноября
Родриго снова задумался об уходе из «Реала»
10 ноября
ФотоРеакция «Барселоны» на визит Месси на «Камп Ноу»
10 ноября
Подробности визита Месси на стадион «Барселоны»
10 ноября
4
«Атлетико» анонсировал смену владельцев
10 ноября
Еще один основной игрок «Реала» выбыл из-за мышечной травмы
10 ноября
«Реал» назвал диагноз травмированного Вальверде
10 ноября
ФотоМесси посетил стадион «Барселоны»
10 ноября
2
Примера. Хет-трик 37-летнего Левандовского и ассисты Рэшфорда принесли «Барселоне» выездную победу над «Сельтой» (4:2)
10 ноября
1
Примера. «Реал» не забил в мадридском дерби (0:0)
9 ноября
6
Кирьяков считает, что 72-летний Пеллегрини был пьяный, когда предложил кардинально изменить правила футбола
8 ноября
3
В «Реале» выбрали лучшего игрока октября
8 ноября
Пеллегрини предложил революционное изменение в правила футбола
8 ноября
6
Захарян сыграл с «Эльче»
8 ноября
1
Глушаков дал совет Захаряну, как избавиться от травм
7 ноября
3
Видео«Барселона» впервые потренировалась на реконструированном «Камп Ноу»
7 ноября
2
