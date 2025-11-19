«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы

«Барселона» несколько лет назад пошла на хитрость, чтобы сэкономить деньги. Ситуация связана с нападающим Робертом Левандовским.

Согласно трансферному соглашению с «Баварией», заключенному летом 2022 года, каталонцы должны были выплатить мюнхенцам бонусы, если Роберт за сезон-2022/23 забьет больше 25 голов.

Чтобы не отправлять в Мюнхен дополнительные 2,5 миллиона евро, «Барселона» поступила так. После досрочного оформления чемпионства руководство клуба попросило Левандовского больше не забивать в оставшихся матчах. В итоге поляк действительно не забил голов в последних играх, остановившись на отметке в 23 мяча за сезон Примеры.