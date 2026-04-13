В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша

Удивительная плотность сложилась в турнирной таблице чемпионата Польши. После 28 из 34 туров сразу 17 клубов сохраняют шансы на победу в соревновании.

На счету лидера и действующего чемпиона «Леха» 46 очков. При этом он только на 13 очков опережает «Видзев», который занимает в чемпионате 17-е место.

«Лех» даже не обеспечил себе прописку в Экстракласа на следующий сезон и находится в 12 очках от зоны вылета.

Замыкающий таблицу на 18-й позиции «Брук-Бет Термалика» с 25 очками, пока сохраняет математические шансы побороться за место в еврокубках.

Отметим, что у трех лидеров турнира «Леха», «Заглембе» и «Ягеллонии» разница забитых и пропущенных мячей составляет всего лишь «+9», и это лучший показатель в чемпионате.