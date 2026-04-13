  В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша

В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша

Сегодня, 14:10
3

Удивительная плотность сложилась в турнирной таблице чемпионата Польши. После 28 из 34 туров сразу 17 клубов сохраняют шансы на победу в соревновании.

На счету лидера и действующего чемпиона «Леха» 46 очков. При этом он только на 13 очков опережает «Видзев», который занимает в чемпионате 17-е место.

«Лех» даже не обеспечил себе прописку в Экстракласа на следующий сезон и находится в 12 очках от зоны вылета.

Замыкающий таблицу на 18-й позиции «Брук-Бет Термалика» с 25 очками, пока сохраняет математические шансы побороться за место в еврокубках.

Отметим, что у трех лидеров турнира «Леха», «Заглембе» и «Ягеллонии» разница забитых и пропущенных мячей составляет всего лишь «+9», и это лучший показатель в чемпионате.

Левандовски: «Пришло время сказать «прощай»
Определен самый «безумный» европейский чемпионат
Черчесов рассказал, как заставлял учить русский язык игроков «Легии»
Источник: «Бомбардир»
Польша. Экстракласа Лех Видзев Ягеллония Заглембе
Комментарии (3)
Спартач80
1776080029
Вот где конкуренция....
...уефан
1776081960
...у них за победу 3 очка, ничья 2, а поражение - одно. В общем, все в куражах)...
За что бан ?
1776087165
Друг за́ другом и́дут в молчаньи сарматы; Всё дале и дале седой их вожатый....(с)
