Черчесов: «Мы с «Легией» подходим друг другу»

Новый главный тренер «Легии« Станислав Черчесов после подписания контракта с клубом поделился своими амбициями.

«Амбициями, характером и стремлениями мы с «Легией» подходим друг другу. Я всю жизнь играх в клубах, которые борются за самые высокие места, становился чемпионом, как игрок.

«Легия» же самый популярный клуб Польши – 31 титул, насколько я понимаю. Поэтому не может быть в таком клубе никакого другого желания, кроме как прогрессировать, быть лучшим и занимать максимально высокие места. На сегодняшний день это нас объединяет.

Я уже давно в России, тренировал несколько команд, поэтому все равно бы рассматривал бы предложения из-за рубежа. Настало время отойти немного в сторону, чтобы Россия на меня посмотрела, и я на нее посмотрел чуть-чуть из далека. Возможно, сейчас как раз все совпало – надо получить новый опыт в Европе. Открыть для себя Европу и показать ей себя», – рассказал Черчесов.

Напомним, что контракт клуба с российским специалистом рассчитан на два года.