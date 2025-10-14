«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда

«Барселона» сообщила о травме нападающего Роберта Левандовского. Он получил повреждение в сборной Польши.

У Левандовского диагностирован разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Срок восстановления не сообщается.

Таким образом, каталонцы рискуют остаться без Роберта на матч против «Реала», который состоится 26 октября.