«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда

«Барселона» сообщила о травме нападающего Роберта Левандовского. Он получил повреждение в сборной Польши.
У Левандовского диагностирован разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Срок восстановления не сообщается.
Таким образом, каталонцы рискуют остаться без Роберта на матч против «Реала», который состоится 26 октября.
- В этом сезоне у поляка 9 матчей, 4 гола.
- Уроженец Варшавы стоит 10 миллионов евро.
- «Барселона» купила Левандовского летом 2022 года у «Баварии» за 45 миллионов евро.
Источник: официальный сайт «Барселоны»