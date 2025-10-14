Введите ваш ник на сайте
«Барселона» перед Эль Класико лишилась основного форварда

Сегодня, 14:07

«Барселона» сообщила о травме нападающего Роберта Левандовского. Он получил повреждение в сборной Польши.

У Левандовского диагностирован разрыв двуглавой мышцы левого бедра. Срок восстановления не сообщается.

Таким образом, каталонцы рискуют остаться без Роберта на матч против «Реала», который состоится 26 октября.

  • В этом сезоне у поляка 9 матчей, 4 гола.
  • Уроженец Варшавы стоит 10 миллионов евро.
  • «Барселона» купила Левандовского летом 2022 года у «Баварии» за 45 миллионов евро.

Еще по теме:
Президент «Барселоны» сделал заявление об отношениях с Месси
Президент «Барсы» Лапорта сделал выбор между сексом и деньгами 3
Лапорта: «Если Бог есть, то он с «Барсой» 1
Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Польша. Экстракласа Барселона Левандовски Роберт
18+
  • Читайте нас: 