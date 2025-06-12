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  • Польский журналист – о приглашении Черчесова в сборную: «Будет большой скандал»

Польский журналист – о приглашении Черчесова в сборную: «Будет большой скандал»

Вчера, 23:25
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В Польше исключили назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной сборной.

«Никто не говорил про то, что Черчесов стал кандидатом в сборную Польши. Подобное назначение в современных реалиях просто невозможно, никто не поймет, что сборную Польши будет тренировать русский.

Даже Мацея Рыбуса, игравшего много лет за Польшу, считают русским и относятся к нему не очень хорошо. А здесь тренер из России возглавит национальную команду! Будет большой скандал, который никому не нужен», – сказал журналист агентства «400mm» Петр Куча.

  • Черчесов в январе покинул сборную Казахстана, с которой ни разу не победил.
  • Тренер делал золотой дубль в Польше с «Легией».
  • Со сборной России Черчесов доходил до 1/4 ЧМ-2018.
  • Пост в польской сборной стал вакантен после отставки Михала Пробежа.

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Источник: «Матч ТВ»
Польша. Экстракласа Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Черчесов Станислав
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Комментарии (1)
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В "Спартаке" играют прост
1749759976
Так тренеров в России и нет...
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