Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов рассказал, как заставлял учить русский язык игроков «Легии»

Черчесов рассказал, как заставлял учить русский язык игроков «Легии»

Сегодня, 08:57
1

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов вспомнил историю из польского клуба.

«Ни в одном клубе я не работал одинаково. В Польше и Венгрия спрашивали про футбольную философию. Я говорил: дайте зайти в раздевалку, скажу.

В «Легии» мне сказали, что там тяжелая раздевалка. Был непростой момент, когда принимали команду, она отставала в таблице в день столетия. При этом я сразу на первой пресс-конференции сказал, что буду учить польский язык, чтобы понимать игроков. Переводчик мне после этого сказал, что я ошибся, потому что в раздевалке все ждут, чтобы их и так понимали.

Утром я пришел на тренировку, говорю: вы слышали мою конференцию. Я сказал, что это я сказал там, а вам так скажу: кто через две недели не будет владеть русским языком, играть не будет в старте. Я ушел в кабинет, переводчик приходит, говорит, что народ напрягся, спросил, пошутил ли я. Он передал, что я не пошутил.

Тогда капитан приходит ко мне, говорит, что все поняли, будем стараться понимать, но две недели мало. Решение было правильным», – сказал Черчесов.

  • Черчесов возглавлял «Легию» с октября 2015 по июнь 2016 года.
  • За это время он выиграл с клубом два трофея: чемпионат и Кубок Польши.

Еще по теме:
Черчесов оценил победу России над Боливией
Черчесов едко пошутил на тему переноса столетия «Зенита» 8
Черчесов назвал европейскую страну, где он «свой» 14
Источник: ТАСС
Польша. Экстракласа Ахмат Легия Черчесов Станислав
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Pobedkin
1760512909
Потом его в Казахстане заставляли учить казахский язык.)))
Ответить
Главные новости
Фото«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
11:12
Семак следит за выступлением «Кайрата» в Лиге чемпионов
10:57
1
Мусаев высказался о о расистском скандале вокруг Сперцяна
10:43
Кокорин объяснил свой уход из «Зенита»: «Большие дяди решили»
10:33
Алексей Миранчук высказался об отстранении сборной России
10:22
Кокорин рассказал о неприемлемых вещах, происходивших в сборной России
09:50
Раскрыта причина конфликта между Черчесовым и Денисовым в «Динамо»
09:36
Быстров назвал тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
09:17
3
Кокорин – о Паке: «Чем меньше будет таких в России – тем лучше будет страна»
09:14
2
Кокорин жестко прошелся по бывшему тренеру: «Даже говном не назову»
08:45
1
Все новости
Все новости
Черчесов рассказал, как заставлял учить русский язык игроков «Легии»
08:57
1
17-летний польский нападающий едва не погиб в ДТП
3 июля
2
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
13 июня
1
Польский журналист – о приглашении Черчесова в сборную: «Будет большой скандал»
12 июня
1
ФотоПольский клуб подписал Георгия Жукова
31 января
1
В Польше наказали арбитров, укравших дорожный знак в состоянии опьянения
2024.08.30 14:28
2
Щесны завершил карьеру
2024.08.27 15:43
1
В Польше приняли решение по арбитрам, укравшим дорожный знак
2024.08.07 17:17
2
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
ВидеоВ Польше вратарь забил гол ударом от своих ворот
2024.04.02 18:06
Черчесов – о работе в «Легии»: «Сказал в раздевалке: если через две недели не будете знать русский язык, играть у меня не будете»
2024.02.26 15:58
IFFHS назвала лучшего арбитра 2023 года
2024.01.05 22:40
ВидеоЧерчесов спел на пресс-конференции
2015.12.03 11:27
3
«Легия» Черчесова вышла в полуфинал Кубка Польши
2015.11.19 06:17
ВидеоЧерчесов: «Мы с «Легией» подходим друг другу»
2015.10.06 14:53
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 