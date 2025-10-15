Черчесов рассказал, как заставлял учить русский язык игроков «Легии»

Бывший главный тренер «Легии» Станислав Черчесов вспомнил историю из польского клуба.

«Ни в одном клубе я не работал одинаково. В Польше и Венгрия спрашивали про футбольную философию. Я говорил: дайте зайти в раздевалку, скажу.

В «Легии» мне сказали, что там тяжелая раздевалка. Был непростой момент, когда принимали команду, она отставала в таблице в день столетия. При этом я сразу на первой пресс-конференции сказал, что буду учить польский язык, чтобы понимать игроков. Переводчик мне после этого сказал, что я ошибся, потому что в раздевалке все ждут, чтобы их и так понимали.

Утром я пришел на тренировку, говорю: вы слышали мою конференцию. Я сказал, что это я сказал там, а вам так скажу: кто через две недели не будет владеть русским языком, играть не будет в старте. Я ушел в кабинет, переводчик приходит, говорит, что народ напрягся, спросил, пошутил ли я. Он передал, что я не пошутил.

Тогда капитан приходит ко мне, говорит, что все поняли, будем стараться понимать, но две недели мало. Решение было правильным», – сказал Черчесов.