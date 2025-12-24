Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
«Не знаю, чем руководству «Спартака» не нравятся российские специалисты. Если назначат Карседо, это будет странное решение. Дайте Романову доработать до конца сезона. Надо или давать до конца работать, или сразу убирать. Вроде с Романовым нормально играли.
«Спартак» чемпионство, что ли, выиграет, если назначат нового тренера? Нет, конечно. Могут Кубок России зацепить, но не чемпионство, а клубу нужно только первое место. Это единственная задача», – сказал Канчельскис.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
- В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.
Источник: Metaratings.ru