Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»

Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»

Вчера, 22:40
1

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Не знаю, чем руководству «Спартака» не нравятся российские специалисты. Если назначат Карседо, это будет странное решение. Дайте Романову доработать до конца сезона. Надо или давать до конца работать, или сразу убирать. Вроде с Романовым нормально играли.

«Спартак» чемпионство, что ли, выиграет, если назначат нового тренера? Нет, конечно. Могут Кубок России зацепить, но не чемпионство, а клубу нужно только первое место. Это единственная задача», – сказал Канчельскис.

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери.
  • В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • «Пафос» под его руководством впервые в истории сыграл в основном этапе ЛЧ.

Еще по теме:
Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо 2
Мор предложил «Спартаку» 3 кандидатуры на пост тренера 1
Ташуев – о предполагаемом новом тренере «Спартака»: «Его никто не знает» 6
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Пафос Спартак Канчельскис Андрей Карседо Хуан Карлос
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VPERDIV SPARTAK
1766611010
Без судей хоть кого в этот Спартак назначай, толку не будет
Ответить
Главные новости
Аршавин сказал, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева
00:28
1
Бубнов предсказал топ-6 по итогам сезона РПЛ
00:15
3
Арустамян – о Станковиче: «Взрослый мужик не имеет права так говорить»
Вчера, 23:43
1
ФотоБывший игрок ЦСКА выложил фото в футболке «Зенита»
Вчера, 23:25
2
Ветеран ЦСКА высказался об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 23:20
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
Вчера, 22:51
4
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 22:40
1
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
Вчера, 22:22
3
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
Вчера, 22:18
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:52
5
Все новости
Все новости
В «Балтике» высказались о возможном уходе Талалаева из клуба
Вчера, 23:55
1
Аршавин оценил результаты «Зенита» в первой части РПЛ
Вчера, 23:34
1
ФотоСимволическая сборная из игроков стран бывшего СССР
Вчера, 22:59
«Берега потерял, ты с ним рядом не стоишь»: Бубнов раскритиковал Дасаева за его слова про Сафонова
Вчера, 22:51
4
Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Вчера, 22:40
1
Определен лучший полузащитник в истории чемпионата России
Вчера, 22:22
3
Бубнов – о Гусеве: «Эта фигура никогда не будет главным тренером»
Вчера, 22:18
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:52
5
Тарханов назвал тренера, которому стоит дать шанс в «Спартаке» вместо Карседо
Вчера, 21:39
2
«Все трое послали куда подальше»: названы имена тренеров, которых хотело «Динамо»
Вчера, 21:26
1
Экс-игрок сборной России рассказал, почему больше не ездит в Европу
Вчера, 21:14
1
Мостовой подтвердил переговоры с московским клубом: «Я в процессе»
Вчера, 20:54
2
Станкович после назначения в «Црвену Звезду» захотел подписать игрока РПЛ
Вчера, 20:41
1
Губерниев прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 20:27
2
Мор предложил «Спартаку» 3 кандидатуры на пост тренера
Вчера, 20:18
1
Игрок «Зенита» попал в список лучших молодых игроков не из топ-5 лиг
Вчера, 20:13
Экс-арбитр РПЛ признался в принятой взятке: «Теперь у меня квартира в центре Москвы»
Вчера, 20:04
14
Стало известно, почему Джикия отказался от перехода в «Динамо» и «Локомотив»
Вчера, 19:52
1
Мостовой возглавит футбольный клуб из Москвы
Вчера, 19:46
4
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
Вчера, 19:40
5
Селюк: «Гусев в «Динамо» будет успешнее Анчелотти»
Вчера, 19:25
Карпин сообщил подробности знаменитой стычки с Зиданом
Вчера, 19:15
Ташуев – о предполагаемом новом тренере «Спартака»: «Его никто не знает»
Вчера, 18:59
7
«Вижу хорошие перспективы»: Комбаров – о возможном назначении в «Спартак»
Вчера, 18:45
3
Петржела оценил перспективы Дивеева в «Зените»
Вчера, 18:25
Экс-игрок «Химок»: «Садыгов кинул государство, спортсменов и персонал на 1,3 миллиарда рублей»
Вчера, 18:11
21
Реакция Мостового на предполагаемого нового тренера «Спартака»
Вчера, 17:55
3
«Зенит» и ЦСКА согласовали обмен футболистами
Вчера, 17:42
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 