Реакция Канчельскиса на возможное назначение Карседо в «Спартак»

Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».

«Не знаю, чем руководству «Спартака» не нравятся российские специалисты. Если назначат Карседо, это будет странное решение. Дайте Романову доработать до конца сезона. Надо или давать до конца работать, или сразу убирать. Вроде с Романовым нормально играли.

«Спартак» чемпионство, что ли, выиграет, если назначат нового тренера? Нет, конечно. Могут Кубок России зацепить, но не чемпионство, а клубу нужно только первое место. Это единственная задача», – сказал Канчельскис.