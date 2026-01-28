Корнеев – о футболисте «Спартака»: «Просто забил на все»

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о Тео Бонгонда из «Спартака».

За вингера заплатили 7,5 млн евро в 2023 году.

В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 91 минуту без голевых действий.

У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.

– Поговаривают, что «Спартак» может отпустить Бонгонда. Стоит ли с ним расставаться? Нужен он команде или нет?

– Здесь мы видим перенасыщение. У «Спартака» очень много вингеров, просто необоснованно много: Солари, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия – это точно вингер, а не центральный нападающий.

Как следствие, Бонгонда, который ярко начал, в определенный момент просто забил на всe это, как это бывает.

Думает: «Не рассчитывайте на меня, сейчас поживу прекрасно в Москве». Такое происходит. На данный момент его голова уже не со «Спартаком», потому что есть некий путь невозврата.

Его, конечно, лучше отпустить, но не бесплатно, а получить за него какие‑то деньги.