Корнеев – о футболисте «Спартака»: «Просто забил на все»

28 января, 22:31
8

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о Тео Бонгонда из «Спартака».

  • За вингера заплатили 7,5 млн евро в 2023 году.
  • В этом сезоне он поучаствовал в 5 матчах, проведя на поле 91 минуту без голевых действий.
  • У Бонгонда контракт до 30 июня 2026-го с опцией продления.

– Поговаривают, что «Спартак» может отпустить Бонгонда. Стоит ли с ним расставаться? Нужен он команде или нет?

– Здесь мы видим перенасыщение. У «Спартака» очень много вингеров, просто необоснованно много: Солари, Бонгонда, Маркиньос, Гарсия – это точно вингер, а не центральный нападающий.

Как следствие, Бонгонда, который ярко начал, в определенный момент просто забил на всe это, как это бывает.

Думает: «Не рассчитывайте на меня, сейчас поживу прекрасно в Москве». Такое происходит. На данный момент его голова уже не со «Спартаком», потому что есть некий путь невозврата.

Его, конечно, лучше отпустить, но не бесплатно, а получить за него какие‑то деньги.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео Корнеев Игорь
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1769629596
Очередную чушь сморозил Корнеев. Бонгонде надо было давать играть, а не мурыжить на лавке. Тео сильнее Гарсии, Солари, но бестолковый Станкович это понял слишком поздно.
Ответить
Безлимит
1769629645
Голы не забивает.Зато забивает на всe это.Гы гы
Ответить
Прокс
1769664050
Недоклуб прогрессеров из Москва-Швеи!!!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1769668507
И этого похоронили как футболиста. Кладбищенская команда. Гыгыгы
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1769757411
Бонгонда хороший игрок,прежде,чем выгонять его,нужно дать посмотреть его новому тренеру.Если Станку он стал не нужен,то новый может оставить его.Тем более покупателей на него нет и раскидываться игроками бесплатно это глупость
Ответить
