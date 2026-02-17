Назван незаменимый игрок в «Краснодаре»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал трансфер в «Краснодар» форварда Хуана Боселли.

«Боселли – не замена Кордобе. Замены Кордобе вообще не существует.

Боселли – это игрок, который будет играть в качестве второго нападающего или за счет индивидуальных действий что‑то усилять», – сказал Корнеев.