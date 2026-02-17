Назван незаменимый игрок в «Краснодаре»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал трансфер в «Краснодар» форварда Хуана Боселли.
«Боселли – не замена Кордобе. Замены Кордобе вообще не существует.
Боселли – это игрок, который будет играть в качестве второго нападающего или за счет индивидуальных действий что‑то усилять», – сказал Корнеев.
- 11 февраля уругвайца Боселли выкупили у «Пари НН» за 60+30 миллионов рублей.
- С новичком подписали контракт до лета 2028 года.
- В этом сезоне 26-летний Боселли забил 10 голов в 20 матчах.
Источник: «Матч ТВ»