Аршавин определил позицию, требующую усиления в «Зените»

Андрей Аршавин считает, что в составе «Зенита» неукомплектована атака.

«Уверен, что Дивеев будет основным игроком «Зенита», будет хорошо играть, будет «съедать» весь второй этаж. Думаю, этого хватит «Зениту», чтобы мало пропускать.

Мне кажется, что команде нужен еще второй нападающий, но раз не будет, значит, не будет», – сказал Аршавин.