Геркус: «Даже чемпионство «Зенита» может привести к отставке Семака»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус не исключил, что Сергей Семак покинет «Зенит» по окончании сезона вне зависимости от результатов.
– Если питерский клуб снова останется без чемпионства, может ли это привести к отставке Семака?
– Даже если «Зенит» станет чемпионом, тоже может привести к отставке. Он сколько лет возглавляет уже клуб? Если Семак способен выносить такую нагрузку, то молодец, будет двигаться дальше. Но чисто по-человечески работать в таком режиме – это очень тяжело.
Поэтому тут скорее зависит не от того, как Семак делает свою работу. Он ее хорошо делает: чемпионство было шесть лет подряд. Один раз не получилось.
Результаты выступления «Зенита» к успешности карьеры Семака, извините, не привязаны. Она уже успешна без относительно этого сезона.
– Видите ли вы в России тренера кроме Семака, кто мог бы возглавить «Зенит»?
– Конкретно вам фамилию не назову, но есть. Наверное, сейчас Семак – все-таки приоритетная кандидатура.
Если прямо предположить, что по каким-то причинам он не сможет дальше продолжать работу, не захочет или ещe что-то, можно кого-то найти. Задача непростая.
В конце концов, у нас он – не единственный тренер. Есть талантливые. Но это риск и ответственность руководителей клуба найти такого специалиста, довериться ему.
- Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года У него контракт до лета 2030-го.
- Петербуржцы идут вторыми в РПЛ с 39 очками в 18 турах. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.