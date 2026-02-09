Новичка «Зенита» уличили в психологической нестабильности

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о новом форварде «Зенита» Джоне Дуране.

Петербуржцы арендовали его с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Он может создавать разницу на поле – игрок высококлассный. Конечно, мы видели, как он выступал за «Астон Виллу».

Дуран – отличный футболист, он станет одним из сильнейших в лиге. Будет ли он играть на пике своих возможностей, покажет время.

Ему 22–23 года, он сменил четыре клуба за два года, в нeм есть что-то психологически нестабильное», – заявил Геркус.