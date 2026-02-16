Введите ваш ник на сайте
Экс-президент «Локомотива» призвал россиян затягивать пояса: «Людям будет жить всe труднее»

Вчера, 18:53
14

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей экономической ситуации в России.

«Не было же никогда, чтобы цены снижались. Это естественное движение общества вперeд, когда растут цены и коммуналка. Как растeт цена на жильe и всe остальное.

Они и дальше будут расти, никогда не будут снижаться. Другой вопрос, насколько рост цен опережает рост наших зарплат. Вот тут большая проблема.

Санкции, все те 19 пакетов, они не могут не сказаться. Экономика имеет инерцию, по началу это не так сказывает, но дальше – всe хуже и хуже.

Читаем, как наше авиастроение проваливается, мы не можем построить свои самолeты. Хотя раньше в этой отрасли были первыми.

Людям будет жить всe труднее и труднее. Пока в мире всe не уладится. Я это и по себе замечаю. У меня на даче газ. Когда его проводили, то он стоил 3,5 за кубометр, а сейчас – 9. В такие морозы я сжигаю 1500 кубов – примерно 10 тысяч рублей. Это дорого при моей пенсии в 24 тысячи.

Думаю, я не исключение, как и все люди, которые живут в России, видят это. В этом сейчас есть одна объективная причина, которая влечeт дополнительные затраты, это всe сказывается на экономике.

Нам остаeтся терпеть. А что нам ещe остаeтся? Только затягивать пояса», – заявил Наумов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771257700
Почему затягивать пояса должны простые россияне, а жировать должны ребята в госдумах?)) Газовая страна, в которой газ стоит, как крыло от самолёта, а если его проводить, то вообще как целый самолет выйдет. Ладно, одни и те же разговоры, ничего нового, а самое главное, ничего не изменится
Ответить
Император Бомжей
1771257735
А еще, пусть Наумов расскажет нам, как он на пенсию в 24к живет в Москве, поделится секретом
Ответить
АК 68
1771259020
Кто бы жаловался, но не Наумов, живёт он на 24 т.р., щас, все поверили.
Ответить
Император 1
1771259741
Ещё бы это миллиардер говорил
Ответить
VVM1964
1771261028
"Денег нет, но вы держитесь!" Надо ещё немного потерпеть, затянуть поясочки... а там глядишь мудрые руководители и найдут выход и да прибудет с нами счастье !!! Гыгыгы.
Ответить
subbotaspartak
1771262723
Экс-президент «Локомотива» призвал россиян затягивать пояса: А кто их распускал?
Ответить
ziborock
1771263562
Если е***уть по Европе, глядишь и про санкции забудут и пояса затягивать не придется!
Ответить
Интерес
1771266979
"НИщие" клоуны на арене!
Ответить
