Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о текущей экономической ситуации в России.

«Не было же никогда, чтобы цены снижались. Это естественное движение общества вперeд, когда растут цены и коммуналка. Как растeт цена на жильe и всe остальное.

Они и дальше будут расти, никогда не будут снижаться. Другой вопрос, насколько рост цен опережает рост наших зарплат. Вот тут большая проблема.

Санкции, все те 19 пакетов, они не могут не сказаться. Экономика имеет инерцию, по началу это не так сказывает, но дальше – всe хуже и хуже.

Читаем, как наше авиастроение проваливается, мы не можем построить свои самолeты. Хотя раньше в этой отрасли были первыми.

Людям будет жить всe труднее и труднее. Пока в мире всe не уладится. Я это и по себе замечаю. У меня на даче газ. Когда его проводили, то он стоил 3,5 за кубометр, а сейчас – 9. В такие морозы я сжигаю 1500 кубов – примерно 10 тысяч рублей. Это дорого при моей пенсии в 24 тысячи.

Думаю, я не исключение, как и все люди, которые живут в России, видят это. В этом сейчас есть одна объективная причина, которая влечeт дополнительные затраты, это всe сказывается на экономике.

Нам остаeтся терпеть. А что нам ещe остаeтся? Только затягивать пояса», – заявил Наумов.