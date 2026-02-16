Селюк объяснил слова Слуцкого о нежелании возвращаться в РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на резонансное высказывание Леонида Слуцкого.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» заявил, что не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»

«Да он не востребован в РПЛ уже очень давно. Слуцкий бы пешком пришeл из Шанхая, если бы было предложение от топ-6 команд РПЛ.

А в махачкалинское «Динамо» он не пойдeт. После «Рубина» ему уже в российском чемпионате не готовы доверять. Он везде хвастается, что был тренером Кварацхелии. И вместе с Хвичей он умудрился вылететь в Первую лигу!

Потом он громогласно обещал вернуть казанцев в РПЛ, но всe так и осталось на словах. Где китайские и где российские клубы... Все эти топовые команды крупно напроигрывали «Зениту», «Локомотиву».

Не знаю, деградирует ли там Слуцкий, но он не был высококлассным тренером никогда. Он обычного уровня специалист. Он больше разговаривает, ходит по шоу. Главный успех у него был в ЦСКА, а затем всe», – сказал Селюк.