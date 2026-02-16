Введите ваш ник на сайте
Селюк объяснил слова Слуцкого о нежелании возвращаться в РПЛ

Вчера, 20:20
2

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на резонансное высказывание Леонида Слуцкого.

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» заявил, что не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»

«Да он не востребован в РПЛ уже очень давно. Слуцкий бы пешком пришeл из Шанхая, если бы было предложение от топ-6 команд РПЛ.

А в махачкалинское «Динамо» он не пойдeт. После «Рубина» ему уже в российском чемпионате не готовы доверять. Он везде хвастается, что был тренером Кварацхелии. И вместе с Хвичей он умудрился вылететь в Первую лигу!

Потом он громогласно обещал вернуть казанцев в РПЛ, но всe так и осталось на словах. Где китайские и где российские клубы... Все эти топовые команды крупно напроигрывали «Зениту», «Локомотиву».

Не знаю, деградирует ли там Слуцкий, но он не был высококлассным тренером никогда. Он обычного уровня специалист. Он больше разговаривает, ходит по шоу. Главный успех у него был в ЦСКА, а затем всe», – сказал Селюк.

  • Тренер в Китае 2 года.
  • Он трижды брал РПЛ с ЦСКА.
  • В 2015-2016 годах Слуцкий был в сборной России.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771264095
Слуцкий может и средний тренер, дружит с Дзюбой, но по сути брал трофеи в России, спонсирует свою школу футбольную в Волгограде, хоть че то делает в футболе, а что сделал Селюк для российского футбола? Может быть, он отличный агент, его игроки сейчас играют в топ клубах, может он добился классного трансфера с 2022 года? Хм, получается Селюк, средний агент?))
Ответить
Gwynbleidd
1771267991
А чем выделяется Селюк, кроме как привозом кучи людоедов низкого качества? А единственный топовый легионер от него открещивается, как от чумы )
Ответить
