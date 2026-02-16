Новичок ЦСКА раскрыл подробности разговора с Челестини

Новый защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о первой беседе с главным тренером Фабио Челестини.

«Был очень позитивный диалог. Он объяснил мне систему, по которой играет команда, как он видит меня в этой схеме.

Объяснил мне некоторые моменты по игре в обороне и атаке. Спросил мое мнение, где мне удобнее играть.

Он придал мне уверенность, сделал так, чтобы я чувствовал себя комфортно и мог проявить себя на 100 процентов», – заявил Рейс.