Новичок ЦСКА раскрыл подробности разговора с Челестини

Новый защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о первой беседе с главным тренером Фабио Челестини.
«Был очень позитивный диалог. Он объяснил мне систему, по которой играет команда, как он видит меня в этой схеме.
Объяснил мне некоторые моменты по игре в обороне и атаке. Спросил мое мнение, где мне удобнее играть.
Он придал мне уверенность, сделал так, чтобы я чувствовал себя комфортно и мог проявить себя на 100 процентов», – заявил Рейс.
- 30-летний бразилец перешел из «Спортинга» на правах свободного агента.
- В составе предыдущей команды Рейс провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал ЦСКА