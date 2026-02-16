Гурцкая спрогнозировал итоговый топ-3 РПЛ: «Я остаюсь на своем»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Локомотив» не финиширует в тройке лучших по итогам чемпионата России-2025/26.
– Я остаюсь на своeм. Я считаю, что «Краснодар» – чемпион.
– Тройку давай тогда уже.
– «Краснодар», ЦСКА, «Зенит».
– Хотя я реально могу поверить, что «Балтика» в тройку заберeтся.
– Да не, не сходи с ума. «Балтика» тройка – это хорошее пиво вообще? Я не помню.
- После 18 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 40 очками, «Зенит» отстает на 1 балл, «Локо» – на 3, ЦСКА – на 4, «Балтика» – на 5.
Источник: «Это футбол, брат!»