Гурцкая спрогнозировал итоговый топ-3 РПЛ: «Я остаюсь на своем»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Локомотив» не финиширует в тройке лучших по итогам чемпионата России-2025/26.

– Я остаюсь на своeм. Я считаю, что «Краснодар» – чемпион.

– Тройку давай тогда уже.

– «Краснодар», ЦСКА, «Зенит».

– Хотя я реально могу поверить, что «Балтика» в тройку заберeтся.

– Да не, не сходи с ума. «Балтика» тройка – это хорошее пиво вообще? Я не помню.