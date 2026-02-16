Дивеев аргументировал, почему может заиграть в «Милане»

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев порассуждал о своих перспективах выступать в Европе.
- Центрального защитника в январе забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.
- Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.
- 26-летний Дивеев провел за армейцев 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.
– Слышал ли ты о том, что «Арсенал» тобой интересуется?
– Я это слышал, как и все. Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю.
– А сам ты считаешь, что готов для перехода в европейский клуб? Я не беру шлакобетонные, а в нормальный европейский клуб.
– Ну, думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да.
– Но не в какой-нибудь «Торино»?
– Нет.
– Не интересно? А если взять «Милан», «Наполи» и так далее?
– Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю…
– А он тебе не нравится?
– Я с ним играл в молодежной сборной. Я помню, когда нам Галактионов сказал: «Атакуем через этого защитника».
Да, он работоспособный, мощный, но просто с мячом он, как я знаю, не так уж [хорош].