Дивеев аргументировал, почему может заиграть в «Милане»

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев порассуждал о своих перспективах выступать в Европе.

Центрального защитника в январе забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за армейцев 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Слышал ли ты о том, что «Арсенал» тобой интересуется?

– Я это слышал, как и все. Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю.

– А сам ты считаешь, что готов для перехода в европейский клуб? Я не беру шлакобетонные, а в нормальный европейский клуб.

– Ну, думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да.

– Но не в какой-нибудь «Торино»?

– Нет.

– Не интересно? А если взять «Милан», «Наполи» и так далее?

– Если в «Милане» играет Павлович, то я думаю…

– А он тебе не нравится?

– Я с ним играл в молодежной сборной. Я помню, когда нам Галактионов сказал: «Атакуем через этого защитника».

Да, он работоспособный, мощный, но просто с мячом он, как я знаю, не так уж [хорош].