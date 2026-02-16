Сильянов объяснил, почему в 18 лет сменил ЦСКА на «Локомотив»

Защитник сборной России Александр Сильянов честно ответил, почему покинул ЦСКА в 2019 году.
Он признался, что ушел в «Локомотив» из-за денег.
– Из «Крыльев Советов» ты перешел в молодежку ЦСКА. Как тебя заметили?
– Ко мне подошел тренер «Крыльев», сказал, что есть вариант с ЦСКА, хотят просмотреть. Я поехал, меня просматривали три месяца.
Колоссальное различие в уровне было. На первой тренировке вошел в квадрат, меня там так отвозили. Думал, что всe, сейчас домой поеду.
Повезло, что поменялся тренер в тот момент, когда я пришел. И он дал мне шанс, потому что по первым тренировкам я бы сам себя выгнал.
Когда из молодежки переходишь в основу, нужно определенное время, чтобы привыкнуть к уровню – тут то же самое. Новый тренер мне дал три месяца, после этого все стало супер.
– Но потом ты перешел в «Локомотив». Твой первый тренер даже говорил, что не понимает, как ЦСКА упустил такого игрока.
– Да. Я тренировался с основой ЦСКА, и когда ушел, Виктор Гончаренко тоже спрашивал: «Где Сильянов?» А я уже тогда ушел в «Локомотив».
Мне предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. Даже не молодежный, а любительский. А мне было 18–19 лет, надо было начинать зарабатывать.
- В составе «Локо» Сильянов забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 101 матче.
- В активе 24-летнего футболиста 1+1 в 14 играх за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.