Сильянов объяснил, почему в 18 лет сменил ЦСКА на «Локомотив»

Защитник сборной России Александр Сильянов честно ответил, почему покинул ЦСКА в 2019 году.

Он признался, что ушел в «Локомотив» из-за денег.

– Из «Крыльев Советов» ты перешел в молодежку ЦСКА. Как тебя заметили?

– Ко мне подошел тренер «Крыльев», сказал, что есть вариант с ЦСКА, хотят просмотреть. Я поехал, меня просматривали три месяца.

Колоссальное различие в уровне было. На первой тренировке вошел в квадрат, меня там так отвозили. Думал, что всe, сейчас домой поеду.

Повезло, что поменялся тренер в тот момент, когда я пришел. И он дал мне шанс, потому что по первым тренировкам я бы сам себя выгнал.

Когда из молодежки переходишь в основу, нужно определенное время, чтобы привыкнуть к уровню – тут то же самое. Новый тренер мне дал три месяца, после этого все стало супер.

– Но потом ты перешел в «Локомотив». Твой первый тренер даже говорил, что не понимает, как ЦСКА упустил такого игрока.

– Да. Я тренировался с основой ЦСКА, и когда ушел, Виктор Гончаренко тоже спрашивал: «Где Сильянов?» А я уже тогда ушел в «Локомотив».

Мне предлагали любительский контракт, когда я уже тренировался с основой. Даже не молодежный, а любительский. А мне было 18–19 лет, надо было начинать зарабатывать.