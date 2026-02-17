Роналдо: «В России чувствую себя как дома»

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал о впечатлениях от жизни в России.
– Два года назад, зимой 2024 года ты перешeл в «Ростов». Насколько ты доволен проведeнным временем?
– Мне тут хорошо, я уже привык к людям. В Ростове я чувствую себя как дома.
– Основная причина, почему ты решился на переезд в Россию?
– Тренер – Валерий Карпин. Он мне рассказывал про проект, про команду. Из-за него я решил переехать в российский чемпионат, он меня убедил.
- Бразилец в «Ростове» провел 69 матчей, забил 14 голов, сделал 8 ассистов.
- Его контракт действует еще 2,5 сезона.
- Рыночная стоимость Роналдо – 3,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»