Роналдо: «В России чувствую себя как дома»

Нападающий «Ростова» Роналдо рассказал о впечатлениях от жизни в России.

– Два года назад, зимой 2024 года ты перешeл в «Ростов». Насколько ты доволен проведeнным временем?

– Мне тут хорошо, я уже привык к людям. В Ростове я чувствую себя как дома.

– Основная причина, почему ты решился на переезд в Россию?

– Тренер – Валерий Карпин. Он мне рассказывал про проект, про команду. Из-за него я решил переехать в российский чемпионат, он меня убедил.