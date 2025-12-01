Роналдо рассказал, как ругается на русском с Байрамяном

Форвард «Ростова» Роналдо рассказал об изучении русского языка.

Бразилец выступает в России с 2024 года. Он провел за ростовчан 68 матчей, в которых забил 14 голов.

«Мне пока сложно давать интервью (на русском языке). Разве что могу поругаться с Хореном Байрамяном на чистом русском. Однако эти фразы точно нельзя произносить на камеру. А так, конечно, знаю много слов, которые регулярно использую в повседневной жизни.

Мне тяжело учить русский язык, но я пытаюсь. В команде нет футболистов, которые разговаривают на моем языке, поэтому приходится трудновато. Но каждый день я стараюсь учить новые слова, и, мне кажется, прогресс есть», – сказал Роналдо.