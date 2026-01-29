В Испании объяснили, чем для Карседо выгодна работа в «Спартаке»

Журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».
«Мне будет интересно следить за результатами работы Карседо в «Спартаке», потому что он очень перспективный тренер, получивший огромный опыт в штабе Унаи Эмери.
Для Карседо работа в большом российском клубе в качестве главного тренера – важнейший вызов. Думаю, если у Карседо все удачно сложится, то через несколько лет мы сможем увидеть его в Ла Лиге.
Работа в «Спартаке» – шанс для Карседо получить предложение из чемпионата Испании», – считает Эспина.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января. Он пришел из кипрского «Пафоса».
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»