В Испании объяснили, чем для Карседо выгодна работа в «Спартаке»

Журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

«Мне будет интересно следить за результатами работы Карседо в «Спартаке», потому что он очень перспективный тренер, получивший огромный опыт в штабе Унаи Эмери.

Для Карседо работа в большом российском клубе в качестве главного тренера – важнейший вызов. Думаю, если у Карседо все удачно сложится, то через несколько лет мы сможем увидеть его в Ла Лиге.

Работа в «Спартаке» – шанс для Карседо получить предложение из чемпионата Испании», – считает Эспина.