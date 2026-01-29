Джон Джон рассказал, почему его так зовут

Новобранец «Зенита» полузащитник Джон Джон сказал, как лучше к нему обращаться.

– Джон Джон, рады приветствовать вас в «Зените»! Для начала скажите, как нам лучше обращаться к вам? Джон, Джон Джон, Джонатан?

– Спасибо, я счастлив быть здесь! Пожалуйста, называйте меня Джон Джон.

– Как появилось это имя?

– Оно появилось еще в моем детстве – так всегда называли меня отец и мои друзья. Поэтому с самых юных лет привык к такому обращению.