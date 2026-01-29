Джон Джон рассказал, почему его так зовут

Новобранец «Зенита» полузащитник Джон Джон сказал, как лучше к нему обращаться.
– Джон Джон, рады приветствовать вас в «Зените»! Для начала скажите, как нам лучше обращаться к вам? Джон, Джон Джон, Джонатан?
– Спасибо, я счастлив быть здесь! Пожалуйста, называйте меня Джон Джон.
– Как появилось это имя?
– Оно появилось еще в моем детстве – так всегда называли меня отец и мои друзья. Поэтому с самых юных лет привык к такому обращению.
- Петербургский клуб приобрел 23-летнего Джона Джона у «Брагантино» за 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- Полное имя футболиста – ДжонДжонатан дос Сантос Роша.
- Сообщается, что он будет выступать за «Зенит» под 14-м номером, который ранее в клубе использовали Константин Лепехин, Эрик Хаген, Томаш Губочан, Артур Юсупов, Далер Кузяев и Саша Зделар.
Источник: официальный сайт «Зенита»