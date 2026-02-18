Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Зениту» нужно расстаться с форвардом Александром Соболевым.
«Надо понять, что он пришeл не в свою команду. Это вообще не его команда. Вот по всему. По его, не знаю, внутреннему стержню, по его отражению.
«Зенит», ну… Не созданы они друг для друга. В «Спартаке» – окей. Окажись он сейчас в «Локомотиве», наверное, забивал бы», – сказал Генич.
- «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
- За полтора сезона нападающий забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.
Источник: «Коммент.Шоу»