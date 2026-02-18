Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Зениту» нужно расстаться с форвардом Александром Соболевым.

«Надо понять, что он пришeл не в свою команду. Это вообще не его команда. Вот по всему. По его, не знаю, внутреннему стержню, по его отражению.

«Зенит», ну… Не созданы они друг для друга. В «Спартаке» – окей. Окажись он сейчас в «Локомотиве», наверное, забивал бы», – сказал Генич.