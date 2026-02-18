Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»

Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»

Сегодня, 16:54
7

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что «Зениту» нужно расстаться с форвардом Александром Соболевым.

«Надо понять, что он пришeл не в свою команду. Это вообще не его команда. Вот по всему. По его, не знаю, внутреннему стержню, по его отражению.

«Зенит», ну… Не созданы они друг для друга. В «Спартаке» – окей. Окажись он сейчас в «Локомотиве», наверное, забивал бы», – сказал Генич.

  • «Зенит» купил Соболева у «Спартака» в августе 2024 года за 10 млн евро.
  • За полтора сезона нападающий забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Генич Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1771423186
Хватит уже…Этого дурачка и так много…
Ответить
Бумбраш
1771423789
Хенючь,не конючь
Ответить
Юбиляр
1771427079
Как стало нынче модно говорить - "нравится, не нравится... - Зенитука соси"! Гыгыгы.
Ответить
Айболид
1771427585
"Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста:.." А под заголовком футболисты не упоминаются .
Ответить
Semenycch
1771429654
Не поспоришь! Он вообще не понимает игры Зенита!
Ответить
Петржела объяснил, почему Семака не уволят из «Зенита»
18:52
Махачкалинское «Динамо» отдало в аренду сына президента клуба
18:30
Бубнов сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»
18:16
2
ВидеоБаринов забил дебютный гол за ЦСКА, у Козлова первый ассист
17:17
Генич посоветовал «Зениту» избавиться от футболиста: «Не созданы они друг для друга»
16:54
7
Газзаев одним словом описал мартовского соперника сборной России
16:39
Фото«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
16:29
2
Бубнов объяснил, зачем «Краснодар» купил Боселли
16:15
1
Состав «Зенита» на Кубок легенд-2026
16:09
10
Орлов охарактеризовал тренерский стиль Талалаева
16:01
2
ВидеоГеничу досталось за слова про Глебова: «Е-мое, красно-синие, успокойтесь»
15:43
12
Министр спорта Дегтярев – о снятии бана с России: «Украинские функционеры уже замучили всех»
15:31
4
Спартаковец Хлусевич выбрал новый клуб
14:32
15
Стало известно, сколько «Пари НН» заплатит за защитника «Зенита»
14:14
Тимощук – о новичке «Зенита»: «Видно сразу, что пришел мастер»
13:46
6
«Балтика» расстанется с бразильским легионером
13:38
1
Генич высказался о возможных травмах Глебова в будущем
13:29
1
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
13:16
7
«Зенит» может купить аргентинца на случай ухода Педро
12:57
2
Видео«Краснодар» выпустил трейлер к фильму о чемпионстве
12:46
8
Бубнов заявил, что два легионера «Зенита» сильнее Батракова
12:15
17
«Рубин» рассмотрит подписание аргентинского хавбека
11:17
«Локомотив» отказался от защитника «Спартака»
10:52
2
Карпина назвали очень умным и скромным
10:25
3
Генич удивился трансферу «Спартака»
09:55
16
Игрок «Зенита» заявил о принципиальности товарищеского матча с «Краснодаром»
09:32
2
Клуб Первой лиги подпишет двух игроков «Спартака»
08:53
9
Два клуба РПЛ поспорят за вингера «Локомотива»
00:41
3
Все новости
