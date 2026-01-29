Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о последних новостях клуба.

– Поделитесь вашими впечатлениями от сбора в Катаре.

– Приехал на последние три дня, мне показалось, что игроки не выглядят уставшими. Тренировались с улыбками, в заключительном контрольном матче повторно обыграли «Шанхай Порт» с крупным счетом. В общем, видно, что ребята тренируются и играют в охотку.

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Венделом.

– Он приехал на сборы не вовремя не в первый раз. Комментарий в данном случае короткий: футбол – это не одиночный, а коллективный вид спорта. А значит, в подобных ситуациях страдает вся команда. К Венделу будут применены серьезные санкции, он уже оштрафован, соответствующий приказ по клубу уже вышел, игрок с ним согласен.

– Как оцениваете продление соглашения с Педро?

– Игрок в достаточно юном возрасте пришел в «Зенит», помог стать чемпионом. Он заслужил продление контракта. Считаю, это очень хороший ход с нашей стороны, в том числе потому, что контракт еще молодого игрока мы продлили на несколько лет.

– Как оцените сроки контрактов с Джоном Джоном и Педро?

– Они достаточные для того, чтобы игроки успели проявить себя в нашей команде и выиграть с ней не один титул.