Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о последних новостях клуба.
– Поделитесь вашими впечатлениями от сбора в Катаре.
– Приехал на последние три дня, мне показалось, что игроки не выглядят уставшими. Тренировались с улыбками, в заключительном контрольном матче повторно обыграли «Шанхай Порт» с крупным счетом. В общем, видно, что ребята тренируются и играют в охотку.
– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Венделом.
– Он приехал на сборы не вовремя не в первый раз. Комментарий в данном случае короткий: футбол – это не одиночный, а коллективный вид спорта. А значит, в подобных ситуациях страдает вся команда. К Венделу будут применены серьезные санкции, он уже оштрафован, соответствующий приказ по клубу уже вышел, игрок с ним согласен.
– Как оцениваете продление соглашения с Педро?
– Игрок в достаточно юном возрасте пришел в «Зенит», помог стать чемпионом. Он заслужил продление контракта. Считаю, это очень хороший ход с нашей стороны, в том числе потому, что контракт еще молодого игрока мы продлили на несколько лет.
– Как оцените сроки контрактов с Джоном Джоном и Педро?
– Они достаточные для того, чтобы игроки успели проявить себя в нашей команде и выиграть с ней не один титул.
- Первый зимний сбор «Зенита» в Дохе начался 15 января, а полузащитник Вендел приехал в расположение команды 22 января. Сообщалось, что 28-летний бразилец будет оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
- «Зенит» приобрел 23-летнего полузащитника Джона Джона у «Брагантино» за 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона‑2030/31.
- Также «Зенит» продлил контракт с 19‑летним вингером Педро до конца сезона‑2029/30.