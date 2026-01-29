Введите ваш ник на сайте
Зырянов прокомментировал ситуацию с опозданием Вендела

Сегодня, 12:33
1

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о последних новостях клуба.

– Поделитесь вашими впечатлениями от сбора в Катаре.

– Приехал на последние три дня, мне показалось, что игроки не выглядят уставшими. Тренировались с улыбками, в заключительном контрольном матче повторно обыграли «Шанхай Порт» с крупным счетом. В общем, видно, что ребята тренируются и играют в охотку.

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Венделом.

– Он приехал на сборы не вовремя не в первый раз. Комментарий в данном случае короткий: футбол – это не одиночный, а коллективный вид спорта. А значит, в подобных ситуациях страдает вся команда. К Венделу будут применены серьезные санкции, он уже оштрафован, соответствующий приказ по клубу уже вышел, игрок с ним согласен.

– Как оцениваете продление соглашения с Педро?

– Игрок в достаточно юном возрасте пришел в «Зенит», помог стать чемпионом. Он заслужил продление контракта. Считаю, это очень хороший ход с нашей стороны, в том числе потому, что контракт еще молодого игрока мы продлили на несколько лет.

– Как оцените сроки контрактов с Джоном Джоном и Педро?

– Они достаточные для того, чтобы игроки успели проявить себя в нашей команде и выиграть с ней не один титул.

  • Первый зимний сбор «Зенита» в Дохе начался 15 января, а полузащитник Вендел приехал в расположение команды 22 января. Сообщалось, что 28-летний бразилец будет оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
  • «Зенит» приобрел 23-летнего полузащитника Джона Джона у «Брагантино» за 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона‑2030/31.
  • Также «Зенит» продлил контракт с 19‑летним вингером Педро до конца сезона‑2029/30.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Педро Джон Джон Зырянов Константин
Красногвардейчик
1769679377
К Венделу будут применены серьезные санкции ========= Срал он на ваши штрафы и санкции))) макака давно хотела домой уехать, держать не нужно было, а вовремя продавать
