Тарханов сказал, сможет ли «Спартак» с Карседо побороться за чемпионство

Известный российский тренер Александр Тарханов допустил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.
– На что, на ваш взгляд, может претендовать «Спартак» во второй части сезона?
– «Спартак» всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер [Карседо] управляет командой и как выстроит игру.
– Какие еще игроки нужны «Спартаку» этой зимой?
– В принципе, у команды сейчас хорошая укомплектованность. У них были проблемы в обороне, теперь, может, Саусь ее укрепит.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером команды 5 января.
Источник: «Матч ТВ»