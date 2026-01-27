Тарханов сказал, сможет ли «Спартак» с Карседо побороться за чемпионство

Известный российский тренер Александр Тарханов допустил, что «Спартак» поборется за чемпионство в следующем сезоне РПЛ.

– На что, на ваш взгляд, может претендовать «Спартак» во второй части сезона?

– «Спартак» всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер [Карседо] управляет командой и как выстроит игру.

– Какие еще игроки нужны «Спартаку» этой зимой?

– В принципе, у команды сейчас хорошая укомплектованность. У них были проблемы в обороне, теперь, может, Саусь ее укрепит.