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Стало известно, чем Дивеев не угодил Челестини

27 января, 07:33
8

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не был доволен уже бывшим защитником команды Игорем Дивеевым.

  • Дивеев куплен у ЦСКА за 2+ миллиона евро. Также в ЦСКА отправился Лусиано Гонду.
  • «Зенит» сейчас на сборе в Катаре.
  • Дивеев был в ЦСКА 7 лет.

Швейцарцу не нравилось, как Дивеев начинал атаки. Челестини нужно, чтобы центральный защитник делал это быстрее и короче. Тренеру в центре обороны необходим игрок с высококлассным первым пасом, чего Дивеев не предъявил.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Шнякин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1769491193
А этот шнякин откуда-то все знает, из пальца высасывает наверное.
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Таврида
1769494471
Ну да, на рынке классных защитников завались, а с первым пасом вообще вагон и маленькая тележка...
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brаtskij
1769495298
Ну а что, так и есть. В последнее время он первым пасом даже часто привозы себе делал, прям как Васин раньше.
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boris63
1769499542
А Шнякину скорее всего Гинер сказал.
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DOCTOR PENALTY
1769502347
Красава Шнякин: подполз, подслушал, распи*дил. ))
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Интерес
1769503830
По факту-да, мы и сами ,без Шнякина знаем, и видели реакцию Челестини на отдельные эпизоды.Только шнякиным не надо выдавать такие заключения за эксклюзив и осведомлённость.
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