Стало известно, чем Дивеев не угодил Челестини

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини не был доволен уже бывшим защитником команды Игорем Дивеевым.

Дивеев куплен у ЦСКА за 2+ миллиона евро. Также в ЦСКА отправился Лусиано Гонду.

«Зенит» сейчас на сборе в Катаре.

Дивеев был в ЦСКА 7 лет.

Швейцарцу не нравилось, как Дивеев начинал атаки. Челестини нужно, чтобы центральный защитник делал это быстрее и короче. Тренеру в центре обороны необходим игрок с высококлассным первым пасом, чего Дивеев не предъявил.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Шнякин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».