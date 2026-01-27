Трансфер Сауся стал рекордным для «Балтики»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал продажу полузащитника Владислава Сауся в «Спартак» рекордным трансфером для своего клуба.
«Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время. Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти», – сказал Измайлов.
- 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.
Источник: «Матч ТВ»