Трансфер Сауся стал рекордным для «Балтики»

Сегодня, 10:44
3

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов назвал продажу полузащитника Владислава Сауся в «Спартак» рекордным трансфером для своего клуба.

«Хороший трансфер для «Балтики». Это рекордный трансфер клуба на сегодняшний день. Парень вырос, у него большое будущее. Думаю, он войдет в основной состав сборной России в ближайшее время. Обидно его терять. Но мы понимаем, что вопрос не только в деньгах. Игроки тоже должны расти», – сказал Измайлов.

  • 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
  • Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав
...уефан
1769501552
...и мы свою лепту внесли в ваш рекорд)...
Ответить
Интерес
1769502529
Около 4 млн евреек за отечественного игрока,отринутого стремительно "чернеющим" "Зенитом"-это серьёзно,конечно.
Ответить
