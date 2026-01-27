Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»

Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»

Сегодня, 13:18
10

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы, который заявил, что мало кто может сравниться с ним в РПЛ.

– С ним, действительно, никто не сравнится. Потому что он словно сошeл с полотна художника. Я согласен с Артeмом. Правильные черты лица, сильное тело, поэтому я думаю, что он абсолютно прав. Я думаю, что нет у других нападающих такой красоты неземной, как у Дзюбы.

– А по уровню игры в футбол может кто-то сравниться с ним?

– Уровень игры в футбол уже сейчас не важен, потому что он сошeл словно с полотна художника. Мы же говорим про красоту, причем здесь футбол?

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1769509877
) Раньше Памелу Андерсон в туалете на дверь вешал, а теперь Артёма Сергеевича?) Губа, стало быть, дура.)
Ответить
Desma
1769511654
Ага, как с полотна художника БЕНДЕРА из кинофильма 12 стульев.
Ответить
sochi-2013
1769511801
Сомнительный комплимент от мужчины. ))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769512550
два 3,14дарка нашли друг друга...
Ответить
алдан2014
1769513355
Знатно лизнул,с чего бы это?
Ответить
шахта Заполярная
1769514313
Что то гомосятиной потянуло.
Ответить
...уефан
1769514911
..."Голубая Губа" - обновлённая версия "Голубой Луны"...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1769515330
Опаньки, ещё один голубок всплыл
Ответить
