Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артeма Дзюбы, который заявил, что мало кто может сравниться с ним в РПЛ.

– С ним, действительно, никто не сравнится. Потому что он словно сошeл с полотна художника. Я согласен с Артeмом. Правильные черты лица, сильное тело, поэтому я думаю, что он абсолютно прав. Я думаю, что нет у других нападающих такой красоты неземной, как у Дзюбы.

– А по уровню игры в футбол может кто-то сравниться с ним?

– Уровень игры в футбол уже сейчас не важен, потому что он сошeл словно с полотна художника. Мы же говорим про красоту, причем здесь футбол?