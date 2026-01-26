Дзюба – о своем уровне в РПЛ: «Мало кто со мной сравнится»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком РПЛ.

«Не мне решать, но я точно внес определенный вклад. Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится. Мало того что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим», – сказал Дзюба.