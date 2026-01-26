Введите ваш ник на сайте
Дзюба – о своем уровне в РПЛ: «Мало кто со мной сравнится»

Сегодня, 10:54
18

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком РПЛ.

«Не мне решать, но я точно внес определенный вклад. Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится. Мало того что я забиваю довольно неплохо для России, я еще даю очень много ассистов. Думаю, вряд ли кто-то из нападающих может похвастаться этим», – сказал Дзюба.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Димтрий
1769416600
Дзюба как футболист никакой, пиарится много. Его смотрят соц сетях только бабы.(друг на камеру подр.....ит)
Ответить
Цугундeр
1769417477
«Мало кто со мной сравнится»(( Разве Артематий так сказал? Бомба, ты в ущербе от своих заголовков.
Ответить
bset
1769418100
На такое дно не каждый способен опуститься. Тут нужен определенный навык.
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1769419826
Это в РПЛ ещё он может год,два попёрдывать на поле.Низок уровень чемпионата.Венгрия,Кипр,и то вряд-ли потянул бы.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769422476
Дзюнанист: "...если взять рукоблудие по совокупности, то в РПЛ со мной никто не сравнится..."
Ответить
шахта Заполярная
1769422848
Павлин обыкновенный.
Ответить
Desma
1769423390
Кто может сравниться с Матильдой моей!? Дааа, дрочуба знатный, пока ещё никто не переплюнул.........
Ответить
Max-Min-vkontakte
1769426227
тут краем уха услышал, что Дзюба от скромности умер). Оказалось, что это не так. Ну, и ладно, хотя бы эту причину можно смело исключить)
Ответить
k611
1769429142
Скромность не его конёк...
Ответить
bes 2
1769433433
Прочитал все комменты.Понял. Ох и любит народ российский Дзюбу.Гы гы
Ответить
