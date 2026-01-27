Канчельскис высказался о чемпионских амбициях Талалаева

Андрей Канчельскис оценил амбициозное заявление Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» заявил, что верит в чемпионство своей команды: «Если будем вторыми, я расстроюсь».

– Слушайте, у него есть свое мнение. Какая еще должна быть мотивация? Есть первое место, других мест нет, чтобы не говорили об этом.

Правильная мотивация. У него свое мнение, он считает так, поэтому что я могу тут сказать? Пожелать удачи только могу и всe.

– Способна ли «Балтика» Талалаева бороться за чемпионство в РПЛ?

– А для чего играют в футбол команды? Для того, чтобы бороться за места, за первое место, за второе и третье нам давали раньше медали, возможность играть в Европе, сейчас мы там не играем.

Надо к первому месту стремиться, а что еще? Да, можно говорить, что нужно быть в пятерке, в семерке, но всe это ерунда. Вешают руководителям лапшу на уши.

Надо к чему-то стремиться, это нормально, все хотят занять первое место, но кому-то удается, кому-то не удается. Это его мнение, и он считает так. Получится или не получится, мы посмотрим в конце сезона.

– Понятно, что у него амбиции, он завышает цели для клуба, но не далеки ли тут ожидания от реальности?

– Понимаете, бывает всe у нас. Вспомните, когда доминировал «Спартак», то «Алания» выиграла чемпионат. В Англии «Лестер» выиграл. Кто мог подумать, что «Лестер» выиграет чемпионат? Никто. С «Блэкберном» то же самое. Команда вышла из более низкой лиги, городок построили, 50-60 тысяч жителей там было, и выиграли чемпионат Англии.

Бывает. А почему нет? В принципе мы все немножко по своему хотим и ставим задачи, задачи должны ставиться большие.

– Нельзя исключать чемпионство «Балтики», на ваш взгляд?

– Думаю, что каждый тренер мечтает выиграть чемпионство, быть первым. Мы как бы романтики, и Талалаев – не исключение.