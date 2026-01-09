Талалаев верит в чемпионство «Балтики»: «Если будем вторыми, я расстроюсь»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал об амбициях выиграть РПЛ с командой из Калининграда.

– «Балтика» функционально готова лучше всех команд. «Балтика» станет еще сильнее, я в этом спокоен.

– Такая уверенность у вас?

– Сто процентов! Если не уйдут футболисты, я вам гарантирую, что мы будем сильнее.

– А вы понимаете, что если этого не случится, это будут вспоминать?

– Да пускай вспоминают! Мне фиолетово! Я знаю, что мы делаем. Это методика, которую мы используем 14 лет. У нас весной команды набирают.

– Просто это очень самоуверенно.

– Я такой по жизни. Что мне сделать? Ты же не отрежешь эту часть мозга? Я знаю, что мы можем сделать. И я знаю, что мы это сделаем, если нам не будут мешать и не распродадут больше трех человек.

– Какое место должно быть у «Балтики», чтобы вы сказали, что сезон был успешный.

– Первое!

– Первое?! А если будете вторыми?

– Я расстроюсь.

– Андрей Викторович, вы серьезно?

– Серьезно.

– Вы второму месту с «Балтикой» расстроитесь?

– Да. Вы спрашиваете про мои эмоции – я вам эмоционально отвечаю на это. Если вы спрашиваете у моего разума…

Понятно, что нам поставили [задачу] место в десятке – как минимум это мы уже сделаем. Я знаю точно, что с 35 очками мы уже не вылетим.

– У «Балтики» есть какой-то потолок?

– Я пока не вижу.

– «Балтика» что, может быть как «Спартак», «Зенит», «Динамо»?

– Безусловно! У нас одна из сильнейших групп поддержки – это болельщики. Регион полностью за нас, а сейчас и страна начинает болеть. Они видят наше отношение – простые пацаны выходят не за миллионы миллиардов…

– Но потолок всегда есть у любого футболиста, у любой команды. Разве нет?

– Не согласен. Нужно подтвердить историю клубной работы – школой, регионом…

– Вы один это не сможете сделать.

– Так я не один! У меня «Ростех» за спиной! У меня – губернатор, который хочет изменить… Он пришел – он меняет все! Мы на Новый год общались – я вижу его желание.