Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни.

Об этом сообщила его вдова Ирина Игнатьева. «Бориса Игнатьева не стало», – сказала она.

Игнатьев тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого он с 1992 года работа ассистентом в национальной команде.

Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы U18 в 1988 году.