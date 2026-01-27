Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни.
Об этом сообщила его вдова Ирина Игнатьева. «Бориса Игнатьева не стало», – сказала она.
Игнатьев тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого он с 1992 года работа ассистентом в национальной команде.
Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы U18 в 1988 году.
- Также он был главным тренером молодежных сборных России и СНГ, олимпийских сборных СССР и Ирака, возглавлял «Торпедо», «Сатурн», «Торпедо-ЗИЛ», саудовский «Аль-Иттихад» и китайский «Шаньдун Лунэн», был помощником в московском «Локомотиве», киевском и московском «Динамо», «Торпедо Вл», работал в ОАЭ.
- За время игровой карьеры дольше всего выступал в горьковской «Волге», также играл за «Динамо Мх», «Зенит-Ижевск» и другие клубы.
Источник: ТАСС