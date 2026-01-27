«Зенит» подписал форварда «Урала»

Нападающий Линар Ханов перешел из «Урала» в «Зенит». Он будет выступать за вторую команду петербуржцев.

19-летний форвард подписал контракт с новым клубом до конца сезона.

«Нападающий уже присоединился к команде и продолжает подготовку к новому сезону Второй лиги. «Зенит-2» приветствует Линара в Санкт-Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении.