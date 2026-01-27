Введите ваш ник на сайте
«Зенит» подписал форварда «Урала»

Сегодня, 11:17
2

Нападающий Линар Ханов перешел из «Урала» в «Зенит». Он будет выступать за вторую команду петербуржцев.

19-летний форвард подписал контракт с новым клубом до конца сезона.

«Нападающий уже присоединился к команде и продолжает подготовку к новому сезону Второй лиги. «Зенит-2» приветствует Линара в Санкт-Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении.

  • В прошлом году Ханов провел 12 матчей за «Урал-2» в дивизионе Б Второй лиги, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt указывает, что сумма трансфера игрока в «Зенит» составила 12 тысяч евро.

Источник: телеграм-канал «Зенит»-2
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Урал-2 Зенит Зенит-2 Урал-2 Ханов Линар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1769506419
такой молодой, а уже завершает карьеру игрока...
Ответить
boris63
1769512113
Урал решил остаться в пердиве.
Ответить
