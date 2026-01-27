«Зенит» подписал форварда «Урала»

Нападающий Линар Ханов перешел из «Урала» в «Зенит». Он будет выступать за вторую команду петербуржцев.
19-летний форвард подписал контракт с новым клубом до конца сезона.
«Нападающий уже присоединился к команде и продолжает подготовку к новому сезону Второй лиги. «Зенит-2» приветствует Линара в Санкт-Петербурге и желает удачи в составе сине-бело-голубых!» – говорится в сообщении.
- В прошлом году Ханов провел 12 матчей за «Урал-2» в дивизионе Б Второй лиги, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt указывает, что сумма трансфера игрока в «Зенит» составила 12 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Зенит»-2