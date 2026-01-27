Пруцев сказал, почему не играл за «Спартак» при Станковиче: «Такое у меня было впервые»

Полузащитник Данил Пруцев, выступающий за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака», рассказал о взаимоотношениях с экс-главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

– Перейти в аренду в «Локомотив» – именно ваше желание?

– Все верно, я просил отпустить меня. Появился вариант с «Локомотивом», и я сказал агенту: «Хочу играть, давай переходить».

– А другие варианты?

– Когда была концовка того чемпионата, мы с агентом стали обсуждать ситуацию. Говорил: «Я уже год сижу. При этом тренере играть не буду, поэтому давай искать варианты». Действительно, было несколько опций, но называть их я бы не хотел. Но как только появился вариант с «Локомотивом», сразу сказал, что хочу сюда.

– Вы говорите: «При этом тренере играть не буду». Почему не срослось со Станковичем?

– За весь год он со мной ни разу не поговорит тет‑а‑тет. Максимум – какие‑то подсказки в ходе тренировок. Станкович никогда лично ничего не говорит, не объясняет, что мне надо делать, чтобы я играл больше. За все то время, что мы работали в «Спартаке», он не высказал мне ни одной претензии, но и на поле не выпускал.

– Сами не хотели подойти и спросить причину?

– Нет, не хотел. Я же видел, что происходит. И понимал, что при любых раскладах шансов регулярно играть у меня не будет – такое решение главного тренера. Впрочем, как в футболе говорится, ответственность за результат всегда несет тренер, так оно и вышло.

– До этого у вас со всеми тренерами был нормальный контакт, в том числе с иностранцами?

– Такое у меня было впервые, если честно, что за год тренер ни разу не пообщался. И Паоло Ваноли, и Гильермо Абаскаль регулярно вызывали на личные беседы, хоть они и тоже иностранцы. Общались и со мной, и со всеми [остальными] нормально.