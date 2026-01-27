Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пруцев сказал, почему не играл за «Спартак» при Станковиче: «Такое у меня было впервые»

Пруцев сказал, почему не играл за «Спартак» при Станковиче: «Такое у меня было впервые»

Сегодня, 13:37
5

Полузащитник Данил Пруцев, выступающий за «Локомотив» на правах аренды из «Спартака», рассказал о взаимоотношениях с экс-главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

– Перейти в аренду в «Локомотив» – именно ваше желание?

– Все верно, я просил отпустить меня. Появился вариант с «Локомотивом», и я сказал агенту: «Хочу играть, давай переходить».

– А другие варианты?

– Когда была концовка того чемпионата, мы с агентом стали обсуждать ситуацию. Говорил: «Я уже год сижу. При этом тренере играть не буду, поэтому давай искать варианты». Действительно, было несколько опций, но называть их я бы не хотел. Но как только появился вариант с «Локомотивом», сразу сказал, что хочу сюда.

– Вы говорите: «При этом тренере играть не буду». Почему не срослось со Станковичем?

– За весь год он со мной ни разу не поговорит тет‑а‑тет. Максимум – какие‑то подсказки в ходе тренировок. Станкович никогда лично ничего не говорит, не объясняет, что мне надо делать, чтобы я играл больше. За все то время, что мы работали в «Спартаке», он не высказал мне ни одной претензии, но и на поле не выпускал.

– Сами не хотели подойти и спросить причину?

– Нет, не хотел. Я же видел, что происходит. И понимал, что при любых раскладах шансов регулярно играть у меня не будет – такое решение главного тренера. Впрочем, как в футболе говорится, ответственность за результат всегда несет тренер, так оно и вышло.

– До этого у вас со всеми тренерами был нормальный контакт, в том числе с иностранцами?

– Такое у меня было впервые, если честно, что за год тренер ни разу не пообщался. И Паоло Ваноли, и Гильермо Абаскаль регулярно вызывали на личные беседы, хоть они и тоже иностранцы. Общались и со мной, и со всеми [остальными] нормально.

  • 25-летний Пруцев в этом сезоне провел за «Локомотив» 17 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • Под руководством Станковича в «Спартаке» полузащитник провел 34 встречи, отметился 1 забитым мячом и 5 ассистами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пруцев Данил Станкович Деян
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1769510678
Обидели маленького !)...
Ответить
OldenVad
1769510816
А смысл выпускать того, от кого отдачи 0?
Ответить
IVANRUS777
1769513035
Станок зазнавшийся тренер. Много игроков говорили о том, что с ними тренер не разговаривал и ничего не объяснял толком. Отсюда и результат. Свалил и Слава Богу.
Ответить
алдан2014
1769513184
А если честно,много толку от тебя было на поле?
Ответить
...уефан
1769515234
...что ж вы все, такие нежные? Профессионалы херовы...
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
9
Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева
14:47
Ди Мария назвал лучшего тренера в карьере: «Он дал мне все»
14:14
ФотоРоналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
13:50
Пруцев сказал, почему не играл за «Спартак» при Станковиче: «Такое у меня было впервые»
13:37
5
Фото«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером
13:26
3
Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»
13:18
10
РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:07
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
12:38
1
Аршавин оценил шансы 17-летнего зенитовца заиграть в основном составе
11:44
2
Все новости
Все новости
Новичок «Спартака» Саусь раскрыл свой любимый клуб
14:57
Канчельскис высказался о чемпионских амбициях Талалаева
14:35
Заявление президента РФС по случаю смерти Игнатьева
13:59
Фото«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером
13:26
3
Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»
13:18
10
РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:07
Тарханов сказал, сможет ли «Спартак» с Карседо побороться за чемпионство
12:58
1
Стало известно о состоянии Игнатьева в последние недели перед смертью
12:19
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
12:10
Быстров объяснил, почему «Краснодар» сможет победить в РПЛ без новичков
11:57
1
Аршавин оценил шансы 17-летнего зенитовца заиграть в основном составе
11:44
2
Карасева не позвали на сбор судей УЕФА
11:33
3
Фото«Зенит» подписал форварда «Урала»
11:17
2
Аршавин сказал, как уход Сауся повлияет на «Балтику»
11:08
2
Романцев заявил, что «Спартак» из 90-х на голову сильнее нынешнего «Зенита»
10:57
12
Трансфер Сауся стал рекордным для «Балтики»
10:44
3
Названы возможные причины смерти Игнатьева
10:30
2
Защитник ЦСКА может перейти в «Балтику»
10:19
1
Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше»
10:05
11
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
09:52
3
Романцев высказался о назначении Карседо в «Спартак»
09:40
5
Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы
09:28
13
У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся
09:13
22
Деменко – о Джоне: «Семак видел его моменты по видеокассетам, можно за 20 млн найти более именитых игроков»
09:00
5
Мнение Аршавина по трансферу Сауся в «Спартак»
08:50
7
Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Сауся
08:29
8
ФотоБывшая жена Кудряшова рассказала полную историю любви с 52-летним судьей Безбородовым: «Ждала тебя полжизни»
08:17
13
«Зениту» предложили российского форварда
07:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 