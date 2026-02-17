Введите ваш ник на сайте
В «Балтике» сказали, будет ли у ЦСКА приоритет на выкуп Рядно

Сегодня, 12:30
1

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал о переходе в команду защитника Михаила Рядно из ЦСКА.

– Трудно ли было договориться с ЦСКА по Рядно?

– В целом нет. У нас и ЦСКА была конструктивная позиция, оба клуба хотели договориться, поэтому переговоры прошли достаточно быстро. Мы изначально хотели совершить именно трансфер. У нас была задача посмотреть на Михаила, понять, насколько он конкурентоспособен, и уже потом принимать решение по переходу.

– Какие ожидания у вас от Михаила? Что стало ключевым фактором в вопросе его приобретения?

– Он молодой футболист, поэтому сейчас будет задача оценить его конкурентоспособность именно с нашими игроками стартового состава. Если да, тогда Михаил будет получать много игровых минут и, соответственно, начнет стремительно прогрессировать. Если же нет, тогда придется кропотливо работать, слушать тренерские подсказки, установки и методично делать себя лучше.

Два таких трека мы будем отслеживать, и, надеюсь, все пойдет по первому сценарию.

Что стало ключевым фактором? На просмотре Рядно себя хорошо зарекомендовал, на фоне других ребят выглядел достаточно хорошо, плюс в коллективе быстро адаптировался – он коммуникабельный и профессиональный футболист. В целом это нас и подкупило.

Плюс он молодой, перспективный, с левой ногой, достаточно востребованная позиция. По типажу он подходит, поэтому все сложилось удачно.

– У ЦСКА будет приоритетное право на Михаила в будущем?

– Нет, у ЦСКА будет только процент с будущей продажи Михаила.

  • 20-летний Рядно в этом сезоне прове за красно-синих 1 матч.
  • Соглашение «Балтики» с футболистом рассчитано до 31 декабря 2029 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Рядно Михаил
Dr Metal
1771324444
Ну какой приоритет? В составе ЦСКА должны быть самые сильные игроки на всех позициях. Ни о каком Рядно и Абдулкадырове и речи идти не может. Повезет если Лукин зацепится
Ответить
