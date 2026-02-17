Российский защитник перешел из «Локомотива» в казахстанский клуб

«Окжетпес» сообщил о подписании российского защитника Ивана Кузьмичева.

«Добро пожаловать, Иван!» – говорится в сообщении казахстанского клуба в соцсети.

Контракт с игроком рассчитан до конца года.

Несколько дней назад Кузьмичев расторг контракт с «Локомотивом», который приобрел его у «Урала» в 2022 году за 1,2 миллиона евро.

В прошлом году он выступал на правах аренды в «Родине» и в этом сезоне провел 9 матчей за москвичей.