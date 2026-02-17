В МВД рассказали об уголовных делах, связанных с «Крыльями Советов»

Пресс‑служба ГУ МВД по Самарской области сообщила о прекращении производства по уголовному делу, связанному с «Крыльями Советов», о покушении на хищение денежных средств в особо крупном размере путем обмана.

По другим делам проводится дополнительная проверка.

– Недавно появлялась информация, что МВД приняло решение прекратить расследование уголовных дел, связанных с ФК «Крылья Советов» за отсутствием состава преступления». Это правда?

– По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено.

В настоящее время в порядке статей 144–145 УПК РФ главным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области дополнительно проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.