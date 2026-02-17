Ещенко сказал, на каком месте закончит сезон «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко сделал прогноз на выступления команды во второй чаасти сезона РПЛ.

«У «Спартака» сбалансированный состав, но они не усилили проблемные зоны в зимнее трансферное окно. Думаю, «Спартак» финиширует на пятом‑шестом месте.

Большое отставание от лидирующей группы, команде будет тяжело подтянуться, но это можно сделать, если «Спартак» перестанет терять очки в матчах с более слабыми командами», – сказал Ещенко.